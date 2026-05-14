പുതിയ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇസ്രയേലും ലെബനനും; നിർണായക നീക്കവുമായി അമേരിക്ക
Published : May 14, 2026 at 11:09 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ലെബനനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള പുതിയ സമാധാന ചർച്ച ഇന്ന് വാഷിങ്ടണിൽ. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ തുടരുകയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ വെടിനിർത്തലിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ 23ന് വൈറ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളും അവസാനമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. വെടിനിർത്തൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ചരിത്രപരമായ ഒരു കരാറിനുള്ള സാധ്യതയും അന്ന് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ കാലയളവിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔണിനെയും വാഷിങ്ടണിലേക്ക് ചരിത്രപരമായ ആദ്യ ഉച്ചകോടിക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ആ ഉച്ചകോടി നടന്നില്ല. ചരിത്രപ്രധാനമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് സുരക്ഷാ കരാർ നിലവിൽ വരണമെന്നും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജോസഫ് ഔൺ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. വെടിനിർത്തൽ ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് നീട്ടിയിരുന്നത്. ഏപ്രിൽ 17ന് വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നാനൂറിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലെബനൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പകരമായാണ് ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്രയേലിന് നേരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്.
ബെയ്റൂത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മുതിർന്ന ഹിസ്ബുല്ല കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം മരിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. വാഷിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ വെടിനിർത്തൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലെബനൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പേരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു. മരണവും നാശനഷ്ടങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
വിശാലമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു കരാറിനും മുൻപായി ലെബനനിൽ ശാശ്വതമായ വെടിനിർത്തൽ ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർഥനകൾ നിരസിക്കുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ നിരാശയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് മേൽ സമ്മർദം
മാർച്ച് ആദ്യം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 200 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 2800 ലധികം ആളുകൾ ലെബനനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ പോരാളികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി ഹിസ്ബുല്ലയും വ്യക്തമാക്കി. ബെയ്റൂത്തിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഷിയാ വിഭാഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന ലെബനൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തി. അതിർത്തി പ്രദേശം ആക്രമിക്കുകയും, 1982ലെ ലെബനൻ യുദ്ധം മുതൽ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 2000ൽ പിന്മാറുകയും ചെയ്ത പ്രദേശം വീണ്ടും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
ലെബനൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും പരമാധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അമേരിക്ക പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ലെബനനിൽ അമേരിക്ക നിരന്തരം സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്. ലെബനൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഹിസ്ബുല്ലയെ പൂർണ്ണമായി നിരായുധീകരിക്കുന്നതിലുമാണ് സമഗ്രമായ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക തിരിച്ചറിയുന്നതായി വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പരാജയപ്പെട്ട സമീപനത്തിൽ നിന്ന് നിർണ്ണായകമായി മാറാനാണ് ഈ ചർച്ചകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ വേരുറപ്പിക്കാനും ശക്തരാകാനും ലെബനൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയെ അപകടപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ സമീപനം അനുവദിച്ചതെന്നും പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാത്ത ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം വട്ട ചർച്ചയാണിത്.
ഏപ്രിൽ 23ന് നടന്ന അവസാന റൗണ്ടിൽ നിന്നോ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയോ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപോ ഈ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. പ്രസിഡൻ്റ് ചൈനയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിലായതിനാലാണിത്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള യുഎസ് പ്രതിനിധികളായി ഇസ്രയേലിലെയും ലെബനനിലെയും അംബാസഡർമാരുണ്ടാകും. ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രാദേശിക ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഉറച്ച പിന്തുണക്കാരനായ മൈക്ക് ഹക്കാബീ, ലെബനനിൽ ജനിച്ച വ്യവസായിയും ട്രംപിൻ്റെ ഗോൾഫിങ് പങ്കാളിയുമായ മൈക്കൽ ഈസ, മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ അടുത്ത സഹായിയായ മൈക്ക് നീധാം എന്നിവരാണ് അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
ലെബനൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ പ്രത്യേക ദൂതൻ സൈമൺ കരം, വാഷിങ്ടണിലെ ലെബനൻ അംബാസഡർ എന്നിവരാണ് ചർച്ചകളിൽ ലെബനൻ പ്രതിനിധികൾ. അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേലി സെറ്റിൽമെൻ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുപ്പമുള്ള നെതന്യാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയായ യെഹിയേൽ ലെയ്റ്ററാണ് ഇസ്രയേൽ സംഘത്തിലുള്ളത്.
