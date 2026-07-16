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തെക്കൻ ലെബനനിൽ പൈലറ്റ് സോണുകൾ; ഇസ്രയേൽ-ലെബനൻ ചർച്ചകളിൽ നിർണായക ധാരണ

രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ക്രിയാത്മകവും ഫലപ്രദവുമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു

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A motorcade delegation arrives on the first day of talks between the Lebanese and Israeli delegations on the backdrop of a regional escalation between Washington and Tehran at the US Embassy in Rome on July 14, 2026. (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 11:23 AM IST

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റോം: തെക്കൻ ലെബനനിൽ പൈലറ്റ് സോണുകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിൽ ധാരണ. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ റോമിൽ രണ്ട് ദിവസമായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ മാസം വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന അഞ്ചാംവട്ട ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം.

അമേരിക്കൻ എംബസി ബെയ്റൂത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ക്രിയാത്മകവും ഫലപ്രദവുമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പൈലറ്റ് സോൺ പ്രക്രിയയുടെ ഘടനയും മാർഗനിർദേശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത് അന്തിമമാക്കി നടപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലെബനനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിന്മാറുന്ന കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലെബനൻ പ്രതിനിധികൾ.

ലക്ഷ്യം സമാധാനം
ഇസ്രയേലും ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കരാറിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘമായ ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധീകരിക്കുക, തെക്കൻ ലെബനനിൽ ലെബനൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുക, രണ്ട് പൈലറ്റ് സോണുകളിൽ തുടങ്ങി ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ ഘട്ടംഘട്ടമായി പിൻവലിക്കുക എന്നിവയാണ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ. എന്നാൽ ഹിസ്ബുല്ല ഈ കരാർ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ഇസ്രയേൽ സൈന്യം എപ്പോൾ പിന്മാറുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കരാറിൽ കൃത്യമായ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹിസ്ബുല്ല ആയുധം താഴെവയ്ക്കാത്ത കാലത്തോളം അതിർത്തിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ (ആറ് മൈൽ) ചുറ്റളവിൽ സുരക്ഷാ മേഖലയായി നിലനിർത്തുമെന്നും അവിടെ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട് പൈലറ്റ് സോണുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ രാജ്യം തയാറാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ ചൊവ്വാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഇസ്രയേലും ലെബനനും. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് ലെബനൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട വിശാലമായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായത്.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിൽ സമഗ്രമായ ഒരു കരാറിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ത്രികക്ഷി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിപുലമായ സാങ്കേതിക ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി ലെബനൻ
പൈലറ്റ് സോണുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൈയടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലെബനൻ സൈന്യം പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എഫ്.പിയോട് പറഞ്ഞു. ബിൻ്റ് ജുബൈൽ ജില്ലയിലെ ഫ്രൂൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുല്ല യുദ്ധത്തിൽ നേരിയ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ചട്ടക്കൂട് കരാറിലെത്തിയത്. എന്നാൽ തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിർത്തിക്കടുത്ത് അവർ കൈയടക്കിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങളും തുടരുകയാണ്.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔൻ ജൂലായ് 21ന് വാഷിങ്ടൺ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണ് റോമിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടന്നത്. ഈ സന്ദർശനത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത കൈവരുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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TAGGED:

IRAN WAR
LEBANON CEASEFIRE
DIPLOMTIC NEGOTIATIONS
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