ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പൽ മുങ്ങുന്നു; വൻതോതിൽ എണ്ണ ചോരുന്നു, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
ഏകദേശം 800 ചതരുശ്ര കിലോമീറ്ററോളം ചോർച്ച വ്യാപിച്ചതായി ഡച്ച് സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധനായ വിം സ്വീജ്നെർബർഗ് പറഞ്ഞു.
Published : August 9, 2026 at 9:26 AM IST
ബെയ്റൂട്ട്: ഒമാൻ തീരത്ത് റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പലായ കരോളിൻ ബെസെഞ്ചി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴുന്നതായി സാറ്റ്ലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ട് മാസത്തോളമായി ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ ചോർന്ന് അറബിക്കടലിലെ സംരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് പടരുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏകദേശം 800 ചതരുശ്ര കിലോമീറ്ററോളം ചോർച്ച വ്യാപിച്ചതായി ഡച്ച് സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധനായ വിം സ്വീജ്നെർബർഗ് പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്ന ഗ്രീൻപീസ് ജർമ്മനിയും ചോർച്ച വർധിക്കുന്നതായും കപ്പലിൻ്റെ അവസ്ഥ വഷളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ജൂലൈ 26 വരെ എണ്ണ ചോർച്ച 45 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചതായി സാറ്റ്ലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് ആയതോടെ ഇത് ഏകദേശം 150 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി വികസിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് നാല് മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചോർച്ച ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി ദുരന്ത വിദഗ്ധയായ നീന നോയൽ പറഞ്ഞു.
വന്യജീവികൾക്ക് ഭീഷണി
കപ്പലിൽ നിന്ന് എണ്ണ ചോർന്ന് പടരുന്നത് അറബിക്കടലിലെ സംരക്ഷിത മേഖലയിലേക്കാണ്. കടൽപക്ഷികളും അപൂർവ അറേബ്യൻ കടൽ ഹംപ്ബാക്ക് തിമിംഗലവും ഉൾപ്പെടെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണിത്.
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പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധമുള്ള ഈ കപ്പൽ റഷ്യയുടെ 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. റഷ്യൻ എണ്ണ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജിയോസ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ട്രക്കിങ് കമ്പനിയായ സിൻമാക്സ് മാരിടൈം പ്രകാരം മെയ് മാസത്തിൽ റഷ്യയിലെ നോവോറോസിക്സ് കരിങ്കടൽ തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടത്. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് സാറ്റ്ലൈറ്റ് പുറത്ത് വിട്ട ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ടാങ്കറിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് പ്രദേശത്ത് എണ്ണയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് ഒമാൻ ഭരണകൂടം
ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ, ഫീൽഡ് സർവേകൾ, സാങ്കേതിക മോഡലുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരികൾ പ്രദേശം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സമുദ്രജീവികളിലും നാവിഗേഷൻ സുരക്ഷയിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ടീമുകൾ തയ്യറാണെന്ന് ഒമാൻ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു.
ടാങ്കറിൽ നിന്നും എണ്ണ ചോർന്ന് ഒലിക്കുന്നത് മേഖലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങൾക്കും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും പ്രഥ്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഗ്രീൻപീസ് ജർമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചോർച്ച നിയനത്രിക്കുന്നതിനായി വേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ അന്തരാഷ്ട്ര സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഒമാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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