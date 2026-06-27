മുൻ പാക് ക്രിക്കറ്റർ ഷൊയ്ബ് അക്തറിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ലഷ്കർ ഭീകരർ
നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയിലെ പ്രതിനിധികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതോടെ വൻ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : June 27, 2026 at 6:16 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: മുൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റർ ഷൊയ്ബ് അക്തറിൻ്റെ സഹോദരൻ ഷാഹിദ് അക്തറിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തായി റിപ്പോർട്ട്. നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയിലെ പ്രതിനിധികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതോടെ വൻ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൃദായാഘാതം മൂലമാണ് ഷാഹിദ് മരിച്ചത്. ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ മർകസി മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇനാം ഉർ റഹ്മാൻ, സൈഫുള്ള കസൂരി, ഹാഫിസ് സയീദ് എന്നിവരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
Why Were LeT-Linked Figures at Shoaib Akhtar's Brother's Funeral?— upuknews (@upuknews1) June 26, 2026
Questions are being raised after the funeral of Shahid Akhtar, brother of former Pakistan cricketer Shoaib Akhtar.
A video reportedly released by PMML shows Islamabad President Inam ur Rehman Kamboh attending the… pic.twitter.com/4EqonMq7Dx
26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനാണ് ഹാഫിസ്. ലഷ്കറെ തൊയ്ബയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ പാകിസ്ഥാൻ മർക്കസി മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്. വരിവരിയായി വന്ന് മരിച്ചയാൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സംഘടനയിലെ ആളുകളെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.
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നിരോധിത ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭ്യമായ പ്രവർത്തന ഇടത്തെക്കുറിച്ചും പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക രംഗത്ത് അവരുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവം പുതിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയുടെ മേധാവിയായ കസൂരി പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്ത തുടർന്നുള്ള നിരവധി പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പങ്കാളിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ഏപ്രിൽ 22 നാണ് പഹൽഗാമിലെ ബൈസരൻ താഴ്വരയിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്.
ലഷ്കറെ തൊയ്ബ ഭീകരരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തിൽ നിരപരാധികളായ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് 1960 ലെ സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ നിർത്തി വച്ചിരുന്നു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ജല കരാർ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.
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