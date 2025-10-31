ETV Bharat / international

ലക്ഷ്യം യുക്രെയ്‌ൻ ഊർജ ശൃംഖല; റഷ്യയുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളുമുപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 8:28 AM IST

കീവ്: യുക്രെയ്‌ൻ ഊർജ ശൃംഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളുമുപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

അക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്‌നിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകർന്നു. വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. തലസ്ഥാനമായ കീവ് ഉൾപ്പടെ ഒമ്പത് മേഖലകളിലെ സിവിലിയന്മാരെയും ഊർജ ശൃംഖലയേയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

റഷ്യ ഡ്രോൺ ആക്രമത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം (ANI)

നാശം വിതയ്ക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ പദ്ധതികളെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ജി7 രാജ്യങ്ങളും അവഗണിക്കരുത്. റഷ്യയുടെ തുടർച്ചയായ അധിനിവേശം തടയാൻ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഊർജ കമ്പനിയായ ഡിടിഇകെ കീവിൽ വലിയ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും ഡിടിഇകെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശൈത്യ കാലത്ത് ഊർജ ശൃംഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റഷ്യൻ ആക്രമണം യുക്രെയ്‌ൻ ജനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വൈദ്യുതി വിതരണം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ മാക്‌സിം ടിംചെങ്കോ പറഞ്ഞു.

എല്ലാം തകർന്നു

പോളണ്ടിനടുത്തുള്ള ലിവിവിൽ രണ്ട് ഊർജ നിലയങ്ങള്‍ തകർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. മേഖലയിലെ വൈദ്യുതിബന്ധം നിലച്ചതായും ധാരാളം ഉപഭോക്താക്കളെ ഇത് ബാധിച്ചുവെന്നും യുക്രെയ്‌ൻ ഊർജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടട്ടില്ല. റഷ്യ 52 മിസൈലുകളും 653 ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

അതിൽ 623 വ്യോമ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്‌തു. സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് ഫ്രാൻസ് 24 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. യുക്രെയ്‌ൻ ഊർജ ശൃംഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ ആറ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റെടുത്ത് റഷ്യ

യുക്രെയ്‌നിൽ സൈനിക-വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യോമതാവളങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഏറ്റെടുത്തു. ബ്രയാൻസ്‌ക് മേഖലയ്ക്ക് മുകളിൽ 48 എണ്ണവും മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപം ഒമ്പതും ഉൾപ്പെടെ 170 യുക്രേനിയൻ ഡ്രോണുകൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വെടിവച്ചിട്ടതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, ഖർകീവ് മേഖലയിലെ സഡോവ്, സപോരിജിയ മേഖലയിലെ ക്രാസ്നോഗിർസ്‌കെ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തതായും റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രെംലിൻ ശൈത്യകാലത്ത് യുക്രെയ്‌ൻ പവർ ഗ്രിഡുകളെ ആവർത്തിച്ച് ലക്ഷ്യം വക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

