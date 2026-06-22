ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അമേരിക്ക-ഇറാൻ ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ച; മധ്യസ്ഥരായി പാകിസ്ഥാനും ഖത്തറും
ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലെബനനിലെ അശാന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ട്രംപ് ഇറാനുനേരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു
Published : June 22, 2026 at 8:59 AM IST
സൂറിച്ച്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക, ഇറാൻ, ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേക്ക് ലൂസേൺ ഉച്ചകോടിക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ തുടക്കമായി. സ്വിസ് പർവതനിരയായ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കിടെ ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ സംയമനത്തെയും സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പ്രശംസിച്ചു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഈ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഒരു ഗ്യാരൻ്ററായി ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
We welcome the convening of the Lake Lucerne Summit in Switzerland today and the continuation of US-Iran talks. We thank Pakistan and all parties that contributed to this understanding and look forward to building on it. We also thank Switzerland for hosting the summit. pic.twitter.com/fYGA6NuUEf— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 21, 2026
മേഖലയിൽ സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ നേതൃത്വം ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇതേ നിലപാടിലാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രംപ് ഒരു സമാധാനകാംക്ഷിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധസമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് തെളിയിച്ചതാണെന്നും ഷെരീഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 10ന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം താൻ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് പലതവണ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. വാഷിങ്ടണിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പൂർണവും ഉടനടിയുള്ളതുമായ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചതായി അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അമേരിക്കയുമായുള്ള പുതുക്കിയ സൗഹൃദത്തിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഷെരീഫ്, ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഏകോപനത്തിലേക്കും സഹകരണത്തിലേക്കും വളരുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചർച്ചകളിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനുമാണ് പ്രധാന കക്ഷികളെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനും ഖത്തറുമാണ് മധ്യസ്ഥരുടെ റോളിലുള്ളത്.
ഇറാനുനേരെ ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി
ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലെബനനിലെ അശാന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ട്രംപ് ഇറാനുനേരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ലെബനനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാൻ അവരുടെ പ്രോക്സികളെ ഉടനടി തടയണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തേക്കാൾ ശക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. തൻ്റെ മുന്നിൽ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത്.
ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച
സമാധാനത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണെന്നും ഇസ്ലാമാബാദിന് പുറത്ത് ഇത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇറാനിയൻ, അമേരിക്കൻ നേതൃത്വങ്ങൾ ഇതിനുമുൻപ് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും സാങ്കേതിക ചർച്ചകളുടെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നതെന്ന് വാൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മികച്ചൊരു നാളേക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇത് അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്കുള്ള ഘടന തയാറാക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ ടീമുകൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വാൻസ് വിശദീകരിച്ചു. ഏത് തടസ്സങ്ങളും മറികടക്കാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും തങ്ങളെ സമീപിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞ വാൻസ്, ഇതിനകം തന്നെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചതായും ഒരുമിച്ച് ഇനിയും എത്രത്തോളം മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമോ അതോ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമോ എന്നാണ് വാൻസ് ചോദിച്ചത്. ഇറാനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സൗഹൃദപരമല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ളിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ പ്രാദേശിക അസ്ഥിരതയുടെ കാരണമായിരുന്നിടത്ത്, എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാവിയാണ് തങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ പൂർണമായ വെടിനിർത്തലിന് ട്രംപ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്ന് വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വെടിനിർത്തലുകൾ എപ്പോഴും അൽപം സങ്കീർണമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പുരോഗതി കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിനെയും പ്രതിരോധ സേനാ മേധാവി അസിം മുനീറിനെയും വാൻസ് പ്രശംസിച്ചു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടെന്നും അതിലൊരാൾ തൻ്റെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഭാര്യയാണെന്നും രണ്ടാമത്തെയാൾ പാകിസ്ഥാൻ ഫീൽഡ് മാർഷൽ മുനീറാണെന്നും അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ താൻ സംസാരിച്ചത് ഫീൽഡ് മാർഷൽ മുനീറിനോടാണെന്ന് വാൻസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണവായുധ മോഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇറാൻ തയാറാണെങ്കിൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം മാറ്റാൻ അമേരിക്ക ഒരുക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മാറ്റുന്നതിനായി പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങാനും സഹായഹസ്തം നീട്ടാനും പ്രസിഡൻ്റ് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ, ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽതാനി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഈ ചർച്ചകൾ മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതും ചരിത്രപരവുമാണെന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തുകാണിച്ചതായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാന പ്രതീക്ഷകളോടെ ചർച്ചകൾ
ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും പ്രതിനിധികളുമായി വെവ്വേറെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സംഘത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് നയിച്ചപ്പോൾ ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഖാലിബാഫ് ആണ് നയിച്ചത്. ഇരുവരുമായി ഷെരീഫ് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസ് എക്സിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ചതുർരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാൻസിൻ്റെയും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി അൽതാനിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷെരീഫ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനെയും ഇറാൻ നേതാക്കളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. തന്നോടൊപ്പം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി മുനീറിനെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വാഷിങ്ടണിനെയും ടെഹ്റാനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ മുനീറും ഷെരീഫിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വരും കാലങ്ങളിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മികച്ച ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നതായി ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടും സമാധാനവും പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മികച്ചൊരു രേഖയുമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതി, അവർക്ക് മേലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ, ലെബനനിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 60 ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾക്കാണ് ധാരണാപത്രം തുടക്കം കുറിച്ചത്. ചർച്ചകളുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേലും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ വെടിവയ്പ്പുകളെ തുടർന്നാണ് ഇത് വൈകിയത്.
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