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കുവൈത്തിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം; വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജം,പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് സൈന്യം

കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വീണ്ടും അതീവ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു

KUWAITI MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE ASSAULT GULF ISLAND KINGDOM OF BAHRAIN HOSTIL MISSILE AND DRONE STRIKES
Missile (ANI)
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By ANI

Published : June 6, 2026 at 1:36 PM IST

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കുവൈറ്റ് സിറ്റി: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് കുവൈറ്റ് സൈന്യം. കുവൈറ്റിലെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരിന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയിലാകെ കനത്ത ജാഗ്രതയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.

മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമായി നേരിടുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സായുധ സേന എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഏത് രാജ്യമാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് സൈന്യം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ മിസൈലുകളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ചുതന്നെ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് കുവൈറ്റ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് വിശദീകരിച്ചു.

രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ വാതിലുകളെല്ലാം വളരെ സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പതിവ് ജീവിതത്തെ ഒട്ടും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സായുധ സേന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ബഹ്റൈനിലും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്
കുവൈറ്റിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അയൽരാജ്യമായ ബഹ്റൈനിലും അടിയന്തര സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. രാജ്യത്ത് വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സൈറണുകൾ മുഴക്കിയതായി ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും വലിയൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വർധിക്കുകയാണ്.

കുവൈറ്റിൽ വലിയ മിസൈൽ ആക്രമണ ഭീഷണി ഉയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബഹ്റൈനിലും സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ടായത്. മുൻപ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് സമാനമായി രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പുതിയ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കി ശനിയാഴ്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് വർധിത വീര്യത്തോടെ ടെഹ്റാൻ നിരന്തരം സായുധ ഡ്രോണുകൾ അയച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള നിർണായക വാണിജ്യമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നടപടി. ഇറാൻ്റെ ഡ്രോണുകൾ പ്രധാന സമുദ്രപാതയിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉടൻതന്നെ ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

അമേരിക്കയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സൈനിക വിഭാഗമായ സെൻ്റ്കോം വ്യോമമാർഗം നാല് ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടു. വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയോ മേഖലയിലുള്ള യുഎസ് സൈനികതാവളങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന വിവരം. ഈ പ്രധാന പാതയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് വിനാശകരമായ ഡ്രോണുകൾ വലിയൊരു ഭീഷണിയാണെന്നും യുഎസ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

അപ്രസക്തമാകുന്ന സമാധാന കരാറുകൾ
മേഖലയിൽ വളരെക്കാലമായി തുടരുന്ന വിവിധ സംഘർഷങ്ങളും പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കാനായി താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ സജീവമായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം വീണ്ടും ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതോടെ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വഷളാവുകയാണ്. സമാധാന നീക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനിടയിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണകൾ പരസ്പരം ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ഇരുപക്ഷവും സ്ഥിരമായി ആരോപിക്കുന്നു.

ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുയർത്തി ചെങ്കടൽ വഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും സമാന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നത്. എന്നാൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി തടയാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും മറ്റും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

വിമാനത്താവളത്തിലെ മുൻ ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി യുഎസ് സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ - പലസ്തീൻ പോരാട്ടം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു പരിധിവരെ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്.

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TAGGED:

KUWAITI MILITARY
UNMANNED AERIAL VEHICLE ASSAULT
GULF ISLAND KINGDOM OF BAHRAIN
HOSTIL MISSILE AND DRONE STRIKES
KUWAIT DRONE MISSILE ATTACK

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