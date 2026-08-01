കുവൈറ്റിന് നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം; ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി കുവൈറ്റ് സൈന്യം, അതീവ ജാഗ്രത
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ കുവൈറ്റ് വ്യോമപരിധിയിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ച ഇറാൻ്റെ ഡ്രോണുകൾ കുവൈറ്റ് സായുധ സേന വെടിവച്ച് തകർത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
Published : August 1, 2026 at 7:11 PM IST
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈറ്റിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. അതിനുതൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കുവൈറ്റ് സർക്കാർ. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ കുവൈറ്റ് വ്യോമപരിധിയിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ച ഇറാൻ്റെ ഡ്രോണുകൾ കുവൈറ്റ് സായുധ സേന വെടിവച്ച് തകർത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിനും സാധാരണക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമപരിധിയിൽ "ശത്രുതാപരമായ ഡ്രോണുകളുടെ" സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് സായുധ സേന അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ച ഡ്രോണുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് സൗദ് അൽ അത്വാൻ അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ കുവൈറ്റിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനവും ബുബിയാൻ ദ്വീപിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ വാഹനങ്ങളും ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെ പതിച്ചതിനാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാശം സംഭവിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരെയും വിദേശ താമസക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സായുധ സേന ജാഗ്രത തുടരുകയാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനുമേലുള്ള ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. കുവൈറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണിതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ചാർട്ടറിൻ്റെയും നല്ല അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഹവർത്വത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണിതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ഇത്തരം നടപടികൾ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിനും അസ്ഥിരതയ്ക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണെന്നും ഇറാൻ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമാനുസൃത നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം കുവൈറ്റിനുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്ക ഇറാൻ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷം
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കുവൈറ്റിലെ ഈ സംഭവം. അടുത്തിടെ അമേരിക്ക ഇറാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെയും സൈനിക ഉപകരണങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തിരിച്ചടികൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുവൈറ്റിന് നേരെയുണ്ടായതായി പറയുന്ന പുതിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ശക്തമാക്കുകയാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയതായി കുവൈറ്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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