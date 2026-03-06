ETV Bharat / international

ഇറാനില്‍ കരയുദ്ധത്തിന് കുര്‍ദ് സംഘം; പിന്തുണ തേടി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

ഇറാനെതിരെ കുര്‍ദുകളുടെ പിന്തുണ തേടി അമേരിക്ക. സൈനികമായി സഹായിക്കാന്‍ ഇറാഖിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ്. ആയുധ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ല.

Donald Trump. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 8:53 AM IST

റാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഇറാഖിലെ കുര്‍ദുകളുടെ പിന്തുണ തേടി അമേരിക്ക. ഇറാഖിലെ മൂന്ന് കുര്‍ദിഷ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ട്. കുര്‍ദ്‌ സംഘങ്ങളെ യുദ്ധത്തിനിറക്കാനാണ് ട്രംപിന്‍റെ നീക്കം. ഇറാനിലെ കുര്‍ദിഷ്‌ സംഘങ്ങളെ സൈനികമായി സഹായിക്കാന്‍ ഇറാഖിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തോട് എതിര്‍പ്പുള്ള സംഘമാണ് കുര്‍ദ്. ഇവരില്‍ ആയുധ പരിശീലനം നേടിയ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിലവില്‍ കുര്‍ദ്‌ സംഘങ്ങള്‍ ഇറാനെതിരെ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറാഖ്‌ കൂടി വലിച്ചിഴപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇറാനിലെ കുര്‍ദിഷ്‌ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ആയുധ വിതരണം നടത്തുന്ന കാര്യം ട്രംപ് സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘത്തിന് ആയുധം നല്‍കാന്‍ യുഎസ് ഉദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അടുത്ത പത്ത് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇറാനിലേക്ക് കടക്കാന്‍ തങ്ങളുടെ സംഘം സജ്ജമാണെന്ന് കുര്‍ദിഷ്‌ നേതാക്കളിലൊരാള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇറാനെതിരെ കുര്‍ദിഷ്‌ സംഘം പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ അത് കരയില്‍ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്ന ആദ്യ സംഘമാകും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. മാത്രമല്ല ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസിനെതിരെ പോരാടിയ ചരിത്രമുള്ള സംഘമാണ് കുര്‍ദ്. മാത്രമല്ല ഇറാനിലെ മതഭരണകൂടത്തിനെതിരെയും ഷാ ഭരണത്തിനെതിരെയും കുര്‍ദുകള്‍ നേരത്തെ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ആരാണ് കുര്‍ദ്?

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗമാണ് കുര്‍ദ്‌. ഇവര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യമില്ല. എന്നാല്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ഇവര്‍ ജീവിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയ ജനസംഖ്യ കുര്‍ദിഷ്‌ ജനവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുണ്ട്. തുര്‍ക്കി, ഇറാന്‍, ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അറേബ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായുമുള്ളത്. ലോകത്താകമാനം 3 മുതല്‍ 4 കോടി വരെ കുര്‍ദിഷ്‌ ജനതയില്‍പ്പെട്ടവരുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ഇവര്‍ കഴിയുന്നതെങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് ഇവരുടേതായ ഭാഷയും സംസ്‌കാരവും ഉണ്ട്. സ്വന്തമായൊരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ മുറവിളികള്‍ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇറാനിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തോളം കുര്‍ദ് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

വിവിധ സംഘടനകളും ഇവര്‍ക്കിടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനില്‍ തന്നെ കെഡിപിഐ (കുര്‍ദിസ്ഥാന്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇറാന്‍), പിഎകെ (കുര്‍ദിസ്ഥാന്‍ ഫ്രീഡം പാര്‍ട്ടി), പിജെഎകെ (കുര്‍ദിസ്ഥാന്‍ ഫ്രീ ലൈഫ് പാര്‍ട്ടി) എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളാണ് ഉള്ളത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

