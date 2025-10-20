ETV Bharat / international

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ദീപാവലി, നേപ്പാളിന് 'കുക്കുർ തിഹാർ'; നായകള്‍ക്ക് സദ്യ വിളമ്പി നേപ്പാള്‍ ജനത

നായകളെ പൂമാലകൾ ചൂടിച്ചും നെറ്റിയിൽ തിലകമിടീച്ചും സദ്യ കൊടുത്തും തിഹാർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നേപ്പാള്‍ ജനത.

NEPAL FESTIVALS KUKUR TIHAR diwali 2025 dog feast
Kukur Tihar Dog of the Year (ANI)
author img

By ANI

Published : October 20, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് കുക്കുർ തിഹാർ. ഇന്ത്യയിലെ ദീപാവലിയുമായി തിഹാറിന് സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, വ്യത്യസ്‌തമായ നിരവധി ആചാരങ്ങള്‍ കുക്കുർ തിഹാറിനുണ്ട്. 5 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണിത്.

ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള ആദരവ്, ദൈവാരാധന, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, പ്രകൃതി സ്‌നേഹം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഉത്സവ ദിനങ്ങൾ. തിഹാറിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്‌ച) നായകളോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദിനമാണ്. 'കുക്കുർ തിഹാർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം നേപ്പാൾ ജനത ഒന്നാകെ ആഘോഷിക്കുന്നു.

NEPAL FESTIVALS KUKUR TIHAR diwali 2025 dog feast
Nepal honours dogs with garlands Celebration (ANI)

നായകളെ വിശ്വസ്‌തതയുടെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളായാണ് നേപ്പാൾ ജനത കാണുന്നത്. ഇവർ യമൻ്റെ ദൂതനും സഹായിയും ആണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ നായകളെ പൂമാലകൾ ചൂടിച്ചും നെറ്റിയിൽ തിലകമിട്ടും സദ്യ കൊടുത്തുമാണ് ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത്. തിഹാർ ഒരു ഹിന്ദു മതപരമായ ഉത്സവമാണെങ്കിലും, നേപ്പാളിലെ ബൗദ്ധരും മറ്റു സമുദായങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ആഘോഷമാക്കുന്നു.

കുക്കുർ തിഹാർ ഡോഗ് ഓഫ്‌ ദി ഇയർ

നേപ്പാൾ പൊലീസിലെ കനൈൻ ഡിവിഷനിൽ ഇന്ന് കുക്കുർ തിഹാർ ആഘോഷിച്ചു. ട്രയിനിംങ് സ്‌ക്കൂളിലെ സർവീസ് നായ്ക്കളുടെ പരേഡ് നടത്തി. ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകളും തെളിവുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മാലകൾ, ട്രീറ്റുകൾ, പൂക്കൾ, കുങ്കുമപ്പൊടി എന്നിവ നൽകി നായ്ക്കളെ ആദരിച്ചു.

NEPAL FESTIVALS KUKUR TIHAR diwali 2025 dog feast
Nepal honours dogs with garlands Celebration (ANI)

കാണാതായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിഐപി സന്ദർശന വേളകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിലും ഈ സർവീസ് നായ്ക്കൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സംഭാവനയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച നായ്ക്കൾക്ക് മെഡലുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു.

"പല ഘട്ടങ്ങളിലും കുറ്റവാളികളെയും ഒളിവിൽ കഴിയുന്നവരെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് നായകളാണ്. അവരെ പിടികൂടാൻ നായകൾ സഹായിക്കുന്നു. ഇവർ വീടുകളെയും ഓഫിസുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധി സഹായങ്ങൾ നായകൾ ചെയ്യുന്നു" നേപ്പാൾ പൊലീസിലെ കനൈൻ ഡിവിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മഹേഷ് ഭൂൽ പറഞ്ഞു.

ഡിവിഷനിലെ ഡസൻ കണക്കിന് നായ്ക്കളിൽ, കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു നായയ്ക്ക് "ഡോഗ് ഓഫ് ദി ഇയർ" എന്ന പദവിയും നൽകി. നായ പരിശീലന സ്‌കൂളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്ന് നായ്ക്കളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചിലതിനെ അവിടെ തന്നെ വളർത്തുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

NEPAL FESTIVALS KUKUR TIHAR diwali 2025 dog feast
Nepal Kukur Tihar Celebration (ANI)

നേപ്പാൾ സംസ്‌കാരരത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷം

കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡു സ്വദേശിയായ സ്നേഹ ശ്രേഷ്‌ഠ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് കുക്കൂർ തിഹാർ ആണ്, ഇത് നമ്മൾ നായ്ക്കളുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത് പിന്തുടരണമെന്നും നായ്ക്കളെ ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും നേപ്പാളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് സ്നേഹ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മനുഷ്യരും നായ്ക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന നിരവധി കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഈ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ വേദങ്ങളിലൊന്നായ ഋഗ്വേദത്തിൽ, മോഷ്‌ടിച്ച കന്നുകാലികളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ സ്വർഗാധിപനായ ഇന്ദ്രനെ സഹായിച്ച നായ്ക്കളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു.

നായ്ക്കൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, നേപ്പാൾ ഈ ദിവസം തിഹാർ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതിരാവിലെ വളർത്തുനായ്ക്കളെയും തെരുവ് നായ്ക്കളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇത് വർഷങ്ങളായി നേപ്പാളിൽ ആരാധിച്ചു വരുന്നു.

Also Read: ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവം, ആഘോഷ നിറവില്‍ രാജ്യം; ദീപാവലി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രാഷ്‌ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

TAGGED:

NEPAL FESTIVALS
KUKUR TIHAR
DIWALI 2025
DOG FEAST
NEPAL KUKUR TIHAR 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.