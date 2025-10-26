ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ്; ആരാണ് ആദ്യ മുസ്ലിം ന്യൂയോർക്ക് മേയറാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൊഹ്രാൻ മംദാനി?
ന്യൂയോർക്കിലെ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുസ്ലീം യുവാവ് മേയറാകാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ജൂത മതസ്ഥർ എറ്റവും അധികം പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് മംദാനി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
Published : October 26, 2025 at 5:01 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയകുത്തകയുടെ ചുവടുമാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച യുവാവ്, ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള ആ 33 കാരന് തൻ്റെ ലിബറൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം തുറന്ന് കാട്ടാൻ ആരേയും ഭയപ്പെടേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. തത്ഫലമായി ലോക സമ്പദ്ശക്തികളിലൊന്നായ അമേരിക്കയുടെ നഗരാധിപനാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ യുവാവ്.
മറ്റാരുമല്ല, സൊഹ്രാൻ മംദാനിയാണ് അമേരിക്കയുടെ മുതലാളിത്ത മണ്ണിൽ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ കൊടി പറത്തുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ അധികാര രാഷ്ട്രീയം കുത്തകയായി കരുതിയിരുന്നവരെയും, കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പണക്കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഹുങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന ബൂർഷ്വകളെയും തോൽപ്പിച്ചാണ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ എന്ന വിശേഷണം ചാർത്താൻ മംദാനി ഒരുങ്ങുന്നത്.
ന്യൂയോർക്കിലെ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുസ്ലീം യുവാവ് മേയറാകാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ജൂത മതസ്ഥർ എറ്റവും അധികം പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് മംദാനി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇസ്രയേൽ സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലിയായിരുന്ന മുൻ ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മംദാനി മേയർ അധികാരത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ്
സൊഹ്രാൻ മംദാനി ഇന്തോ അമേരിക്കൻ പൗരനാണ്. തുടർന്ന് 2018 ലാണ് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയും സിനിമാ സംവിധായകയുമായ മീരാ നായർ, ഗുജറാത്തി മുസ്ലീം വംശജനും കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനുമായ മഹ്മൂദ് മംദാനി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിലായിരുന്നു സൊഹ്രാൻ മംമ്ദാനിയുടെ ജനനം. തുടർന്ന് കുടുംബം അമേരിക്കയിലേയ്ക്ക് കുടിയേറുകയായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ മാമൂലുകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം
കാലങ്ങളായി അമേരിക്കയുടെ അരങ്ങ് വാണിരുന്ന മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിന് പൊടുന്നനെ തിരശീലയിടുകയായിരുന്നു മംദാനി. തൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വേരൂന്നിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം മംദാനി ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഒടുവിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രൈമറിയിൽ നാല് തവണ സ്ഥാനമേറ്റ അരവെല്ല സിമോട്ടാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി 2020 ലാണ് മംദാനി ആദ്യമായി ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2022 ലും 2024 ലും എതിരില്ലാതെ മംദാനി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
'ഡമോക്രാറ്റിക് സേഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക' എന്ന ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് മംദാനി. അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങളോട് എതിർത്ത മംദാനിയ്ക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരും തൊഴിലാളികളും അടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
'9/11 ന് ശേഷം ഹിജാബിൽ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നിയിട്ടില്ല'
2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് അമേരിക്കയിലുണ്ടായ ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ തൻ്റെ അമ്മായി സബ്വേയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതെങ്ങനെയെന്ന് മംദാനി പറഞ്ഞു. വർധിച്ചുവരുന്ന വംശീയവും മതപരവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് മംദാനിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ.
"ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ന്യൂയോർക്കിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നിഴലുകൾ കാരണം തൻ്റെ അമ്മായിക്ക് ഹിജാബ് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായി" മംദാനി പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയിലെ വാടക നിയന്ത്രണം, സൗജന്യ ഡേ കെയർ, സൗജന്യ ബസുകൾ, നഗരസഭയുടെ കീഴിലെ പലചരക്ക് കടകൾ എന്നിവയാണ് മംദാനിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിയെ വംശഹത്യയാണെന്നും ഇസ്രയേലിൻ്റേത് വർണവിവേചന ഭരണകൂടമാണെന്നും മംദാനി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. മംദാനിയുടെ ഇസ്രയേൽ പരാമർശം ജൂത സമൂഹത്തിലെ ചിലരുടെ രോഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒടുവിൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മികച്ച ശതമാനത്തിലാണ് മംദാനി വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ലൈംഗിക ആരോപണത്തിനെ തുടർന്ന് രാജിവച്ച ക്യൂമോയ്ക്ക് തിരികെ കയറാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ്.
ALSO READ: ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന് സന്ദര്ശനത്തിന് തുടക്കമായി, മലേഷ്യ ഉച്ചകോടിക്കെത്തുന്ന ട്രംപ് ഷിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും