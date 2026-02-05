സൗദിയിലെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ഇനി പാസ്പോർട്ട്, ഇതിനു പിന്നിലെന്ത്?
മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായി തിരിച്ചറിയൽ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാസ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ചിത്രമടങ്ങിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് മന്ത്രാലയം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
Published : February 5, 2026 at 4:37 PM IST
റിയാദ്: ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരനെന്നു തെളിയിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിലൊന്നാണ് പാസ്പോർട്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല പാസ്പോർട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട, സൗദിയിലാണ് ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ഇനി മുതൽ പാസ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായി തിരിച്ചറിയൽ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാസ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പാസ്പോർട്ട് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി, മന്ത്രാലയമാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സൗദിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രി ഉപ മന്ത്രി മൻസൂർ ബിൻ ഹിലാൽ അൽമുശൈത്തിയാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗദി വിഷൻ 2030 അനുസരിച്ച് ഒട്ടകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവകാശത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനായാണ് ഒട്ടകങ്ങൾക്കും പാസ്പോർട്ട് എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത്. ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ വ്യവസായിക, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പാസ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഒട്ടക മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ഉത്പ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒട്ടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ കോട്ട് ഓഫ് ആംസാണ് ഒട്ടകങ്ങൾക്കുള്ള പാസ്പോർട്ട് ആലേഖനം ചെയ്തത്. ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ചിത്രമടങ്ങിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് മന്ത്രാലയം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
معالي نائب الوزير يدشّن جواز سفر الإبل، بهدف رفع كفاءة الإنتاجية في القطاع، وبناء قاعدة مرجعية للإبل. pic.twitter.com/iC1Qeq1bUs— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 3, 2026
പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
ഒട്ടകങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് പാസ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ജാതകമാണ് 'പാസ്പോർട്ട്' എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒട്ടകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്, ജനനതീയതി, ഇനം, ലിംഗഭേദം, നിറം, ജനന സ്ഥലം, താമസ സ്ഥലം, മൈക്രോചിപ്പ് നമ്പർ, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണ് പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് സൗദി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഒപ്പം, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനായി വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ വിശദവിവരം എന്നിവയും പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. സൗദിയിൽ ഏകദേശം 80,000 പേർ ഒട്ടകങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവധ വൃത്തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.
ഈ പാസ്പോർട്ടുകളുടെ ആവശ്യകത
ഒട്ടകങ്ങളുടെ വിൽപ്പന, ഗതാഗതം, ഔദ്യോഗിക പട്ടികപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗപ്പെടും. ഒട്ടക ഉടമകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും ഒട്ടകങ്ങളുടെ അനധികൃതവും അനിയന്ത്രിതവുമായ വിൽപ്പന തടയാനും പാസ്പോർട്ട് സഹായകരമാകുന്നു.
ഇത് ആഗോള തലത്തിൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ വിപണന മൂല്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒട്ടകങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിപണി, ലേലം എന്നിവയെ കരുത്തുറ്റതാക്കാനും സുതാര്യമാക്കാനും ഈ പാസ്പോർട്ട് പദ്ധതി ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഒട്ടകങ്ങൾ അനധികൃതമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയും വഴിയിൽ തള്ളുന്നതിനെയും ഈ പദ്ധതി തടയിടുമെന്നാണ് വിവിധ വൃത്തങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഒട്ടകങ്ങളുടെ പ്രജനനം, വളർത്തൽ എന്നിവയെ പട്ടികപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഒട്ടകങ്ങളുടെ രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി നിയമവിരുദ്ധമായ സൗന്ദര്യവർധക നടപടിക്രമങ്ങൾ സൗദിയിൽ നടന്നിരുന്നതായി ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുണ്ടുകളും കൊളമ്പുകളും മാറ്റുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്നിരുന്നിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അധികാരികൾ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ എന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം. ഇവയെല്ലാം തടയാനാണ് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് അനുവദിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2024 ലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഏകദേശം 2.2 ദശലക്ഷം ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒട്ടകങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഗതാഗത മാർഗമായും സമ്പത്തിൻ്റെയും പദവിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായും ഒട്ടകങ്ങളെ കാണുന്നു.
ALSO READ: കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോള് ശതകോടീശ്വരൻ, മസ്കിൻ്റെ ആസ്തി കണ്ട് ഞെട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയ