പിൻഗാമി മകളോ? തോക്ക് കൈയ്യിലേന്തി ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിമ്മും ജു-എയും, ചിത്രങ്ങള് വൈറല്
ഉത്തരകൊറിയന് സൈനിക ശേഷിയുടെ ശക്തി വര്ധിപ്പിച്ച് നേതാവ് കിം ജോങ്. പിസ്റ്റളുകള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകള് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ടു. പരീക്ഷണ വേളയില് നേതാവിൻ്റെ മകളും സജീവം.
Published : March 12, 2026 at 2:06 PM IST
പ്യോങ്യാങ്: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം നിലനില്ക്കെ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തമാക്കി ഉത്തര കൊറിയ. ആണവായുധങ്ങള്ക്ക് പുറമെ പരമ്പരാഗത സേനയെ ശക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉത്തര കൊറിയ ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ആയുധങ്ങള് വിലിരുത്തുന്നതിനായി നോർത്ത് കൊറിയന് നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നും മകളും കിം ജു-എയും യുദ്ധോപകരണ ഫാക്റിയില് സന്ദര്ശനം നടത്തി.
കിം ജോങ് ഉന്നും മകളും ജ പുതിയതായി ഉല്പ്പാദിച്ച പിസ്റ്റളുകള് പരിശോധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സന്ദര്ശനം. പുതിയതായി ഉല്പ്പാദിച്ച ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ മികച്ചതാണെന്ന് കിം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കിമ്മിൻ്റെ കാലശേഷം ഉത്തര കൊറിയ ഭരിക്കാൻ മകള് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് മകളെ കൂട്ടിയുള്ള സന്ദര്ശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇരുവരും ആയുധ ഫാക്ടറി സന്ദര്ശിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലും വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
സന്ദര്ശനവേളയില് പുതിയ പിസ്റ്റളുകളെ കിം അവലോകനം ചെയ്തതെന്നും ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഔദ്യോഗിക കൊറിയൻ സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് (മാര്ച്ച് 11) കിംമിൻ്റെ സന്ദര്ശനം സംബന്ധിച്ച ഫോട്ടോകള് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ടത്.
"സൈന്യത്തിനും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും പിസ്റ്റളുകളും മറ്റ് ലൈറ്റ് ആയുധങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഫാക്ടറി നിർണായകമാണ്. പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാന് കൂടുതൽ ആധുനിക ഉൽപാദന ലൈനുകൾ ആവശ്യമാണ്" കിം പറഞ്ഞു.
യുദ്ധോപകരണ ഫാക്ടറി കൂടാതെ നാവികസേനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുെയും കിം വിലയിരുത്തി. തൻ്റെ നാവികസേനയുടെ ആണവ ശേഷി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും കിം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു നാവിക നശീകരണ കപ്പലിൽ നിന്ന് ആണവ വാഹക ശേഷിയുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിപ്പിക്കുന്നതി വീക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രസ്താവന.
ഫോട്ടോകളില് നിറഞ്ഞ് കിമ്മിൻ്റെ മകള്
പ്രതിരോധശേഷിയുടെ ശക്തി പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പൊതു പരിപാടികളിലും ഇപ്പോള് കിമ്മിൻ്റെ മകള് സജീവമാണ്. ഇന്നലെ കിം നടത്തിയ യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദര്ശനത്തിലും മകള് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതാവിനൊപ്പം പിസ്റ്റളുകള് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് കിമ്മിൻ്റെ മകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏജൻസി അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം നിലവിലെ എല്ലാ പൊതു പരിപാടികളിലും മകളെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഭാവി ഭരണാധികാരി കിമ്മിൻ്റെ മകളാകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു. നാലാം തലമുറയിലേക്ക് കൂടി കുടുംബ നേതൃത്വം തുടരണമെന്ന് കിം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വാര്ത്തകളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഭരണകക്ഷി കോൺഗ്രസിൽ കിം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള തൻ്റെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശേഷം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കിം ആയുധങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനിടെ മകള് ഒരു സ്നിപ്പർ റൈഫിൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
2022 നവംബറിൽ നടന്ന പരീക്ഷണ വേളയിലാണ് കിമ്മിൻ്റെ മകള് ആദ്യമായി പൊതുവേദിയില് എത്തുന്നത്. പിന്നാലെ സൈനിക പ്രദർശനങ്ങൾ, ഫാക്ടറികളുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നിവയിലും മകള് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ കിം ബീജിംഗിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയിലും മകള് ഒപ്പമുണ്ടായതോടെ അടുത്ത നേതാവ് മകളാണെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള് ആദ്യമായി ഉടലെടുത്തത്. ആറ് വർഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ബീജിങ്ങില് വച്ചാണ് കിം ജോങ് ഉൻ ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ആദ്യ ഉച്ചകോടി നടത്തിയത്.
