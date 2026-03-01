ഖമൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആരാകും ഇറാന്റെ അടുത്ത പരമോന്നത നേതാവ്?
പരമോന്നത നേതാവിനെ നിയമിക്കാന് 88 അംഗ സമിതിയെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി വിളിച്ച് ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡല്ഹി: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക നടപടിയില് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ രാജ്യം അസാധാരണമായ ഒരു നേതൃ മാറ്റത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു.
ഈ ഘട്ടത്തില് ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും മറ്റ് രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാജ്യത്തെ നയിക്കുമെന്നാണ് ഇറാന് സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് 1979ല് നടന്ന ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷന് പിന്നാലെ 1989ല് അയത്തൊള്ള റുബൊള്ള ഖമൈനിയുടെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഒരേയൊരു നേതാവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇറാഖുമായി എട്ട് വര്ഷം നീണ്ട രക്ത രൂക്ഷിത യുദ്ധകാലത്ത് രാജ്യത്തെ നയിച്ച നേതാവാണ് ഇപ്പോള് തന്റെ എണ്പ്പത്തിയാറാം വയസില് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ സങ്കീര്ണമായ മതഭരണകൂടത്തില് പരമോന്നത നേതാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തിമവാക്ക്. രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ കമാന്ഡര് ഇന് ചീഫും റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡിന്റെ തലവനും അദ്ദേഹം തന്നെയാമ്.
ഇറാന് നിയമപ്രകാരം കഴിയുന്നത്രവേഗം പുതിയ നേതാവിനെ കണ്ടെത്തണം. ഈ ഇടവേളയില് നേതൃത്വ സമിതിയാകും കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുക. നേതൃത്വത്തിന്റെ ചുമതലകള് താത്ക്കാലികമായി ഇവര് വഹിക്കണം.
ഇറാന്റെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി പ്രവര്ത്തിക്കുക. രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ തലവനും പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടകരും പാര്ലമെന്റുമായുള്ള തര്ക്കങ്ങള് പറഞ്ഞ് തീര്ക്കുന്നവരുമായ ഇറാന്റെ എക്സ്പീഡിയന്സ് കൗണ്സില് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗാര്ഡിയന് കൗണ്സിലും ചേര്ന്നതാണ് സമിതി.
പെസെഷ്കിയാന്. ഇറാന്റെ നീതിന്യായ വകുപ്പ് മേധാവി ഗോലം ഹുസൈന് മൊഹ്സിനി എയ്ജി രാജ്യത്തെ നിയമ സമിതിയില് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്നിവരാണ് ഈ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന്റെ മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.
അടുത്തതായി എന്ത്?
വിദഗ്ദ്ധരുടെ അസംബ്ലി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 88 അംഗ പാനലാണ് പരമോന്നത നേതാവിനെ നിയമിക്കുന്നത്. പാനലിന് ഒരാളെ നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
എട്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജനകീയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും ഇറാന്റെ ഭരണഘടനാ നിരീക്ഷക സംഘടനയായ ഗാർഡിയൻ കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഷിയാ പുരോഹിതന്മാരാണ് പാനലിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇറാനിലെ വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരിഗണിക്കുന്നവരെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതും ഈ സമിതിയാണ്. വിദഗ്ദ്ധരുടെ അസംബ്ലിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ലോകശക്തികളുമായി 2015-ൽ ആണവ കരാർ ഒപ്പിട്ട ഭരണകൂടത്തിന്റെ താരതമ്യേന മിതവാദിയായ മുൻ ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്സൻ റൂഹാനിയെ 2024 മാർച്ചിൽ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഗാർഡിയൻ കൗൺസിൽ വിലക്കി.
പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനകളെയും കുറിച്ചുള്ള പുരോഹിതരുടെ ചർച്ചകൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതിനാൽ ആരാണ് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
സാധ്യതയുള്ളവര്
നേരത്തെ, ഖമേനിയുടെ അനുയായിയും കടുത്ത നിലപാടുള്ളതുമായ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഖമൈനിയുടെ മക്കളിൽ ഒരാളായ 56 വയസ്സുള്ള ഷിയാ പുരോഹിതനായ മോജ്തബയെ സാധ്യതയുള്ള ആളായി പരിഗണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സർക്കാർ പദവി വഹിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ-മകൻ പിന്തുടര്ച്ച ചിലയിടങ്ങളില് നിന്ന് വിമര്ശനം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയേക്കാം.
ഇതിനകം തന്നെ പുരോഹിത ഭരണത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഇറാനികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, വ്യവസ്ഥിതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കിടയിലും ഇത്തരം വിമര്ശനം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായും 1979-ൽ യുഎസ് പിന്തുണയുള്ള ഷാ മുഹമ്മദ് റെസ പഹ്ലവിയുടെ സർക്കാരിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ മതപരമായ രാജവംശം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സമാനമായി കണക്കാക്കാം.
സുപ്രീം നേതാവിന്റെ സ്ഥാനം പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഖമേനി തന്നെ തന്റെ അനുയായികളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഖമൈനി ഒളിവിലായിരുന്ന ജൂണിൽ ഇസ്രായേലുമായുള്ള 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ, തന്റെ പിൻഗാമിയായി വേഗത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടാവുന്ന മൂന്ന് പേരെ അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ജുഡീഷ്യറി മേധാവി ഘോലം-ഹൊസൈൻ മൊഹ്സെനി-എജെയ്; ഖമേനിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അലി അസ്ഗർ ഹെജാസി; പരിഷ്ക്കരണവാദി ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള മിതവാദി പുരോഹിതനും അയത്തുള്ള റുഹുള്ള ഖമൈനിയുടെ ചെറുമകനുമായ ഹസ്സൻ ഖമേനി എന്നിവരായിരുന്നു അവര്.