'ട്രംപ് ക്രിമിനൽ, ഇറാനിൽ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നത് അമേരിക്കയുടെ കാലാൾപ്പട'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പരമോന്നത നേതാവ്
പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച ട്രംപിനെ ഖുമേനി ക്രിമിനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അടിച്ചമർത്തലിൽ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇറാനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
Published : January 17, 2026 at 8:15 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭകർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖുമേനി രംഗത്തെത്തി. പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം സമരക്കാരാണെന്ന് ശനിയാഴ്ച ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഡിസംബർ 28ന് ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും തുടർന്നുണ്ടായ രക്തരൂക്ഷിതമായ അടിച്ചമർത്തലിലും ഉണ്ടായ മരണസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇറാനിയൻ നേതാവ് ആദ്യമായാണ് സൂചന നൽകുന്നത്. കലാപത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും രാജ്യദ്രോഹികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഖുമേനി ആരോപിച്ചു. സൈനികമായി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞ കാര്യവും ഇറാനിലെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അവസാന വാക്ക് പറയുന്ന ഖുമേനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ വിഭവങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം. ആൾനാശത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായതിനാലും ഇറാൻ ജനതയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനാലും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിനെ ക്രിമിനലായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രക്ഷോഭകരെ അമേരിക്കയുടെ കാലാൾപ്പട എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഇവർ പള്ളികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തകർത്തതായും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണവും നിലപാടും
എണ്ണൂറിലധികം ആളുകളുടെ വധശിക്ഷ ഇറാൻ റദ്ദാക്കിയെന്നും അതിനെ താൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ് ട്രംപ് അനുരഞ്ജന സ്വരം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഖുമേനിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വധശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇറാനിൽ ആരോടാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സൈനിക നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്മാറുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പ്രക്ഷോഭകാരികളെ കൊല്ലുന്നത് തുടരുകയോ തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ വധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സഹായം എത്തുമെന്നും തൻ്റെ ഭരണകൂടം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ കലാപകാരികൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വെടിക്കോപ്പുകൾ കൈവശം വച്ചിരുന്നതായി ഖുമേനി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ല.
നിയമനടപടിയും മരണനിരക്കും
തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ഖുമേനി ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളികളേക്കാൾ മോശം അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളികളാണെന്നും അവരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ തകരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെച്ചൊല്ലി ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളെ കഠിനമായി അടിച്ചമർത്തിയതോടെ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ശാന്തതയിലേക്ക് മടങ്ങി. അടിച്ചമർത്തലിൽ കുറഞ്ഞത് 3,090 പേർ മരിച്ചതായി യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇറാനിൽ നടന്ന മറ്റേതൊരു പ്രതിഷേധത്തേക്കാളും ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണിത്. 1979ലെ വിപ്ലവകാലത്തെ അരാജകത്വത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യം. ഇറാനിലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ ശൃംഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ഏജൻസിയുടെ വിവരങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി കൃത്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ മരണങ്ങളും ഇവർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ മരണസംഖ്യ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വിദേശ ഇടപെടലും ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനവും
രാജ്യത്ത് അശാന്തി പടർത്തുന്നത് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമാണെന്ന് ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ച് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ടെഹ്റാനിൽ ദിവസങ്ങളായി പ്രതിഷേധ സൂചനകളൊന്നുമില്ലെന്നും വ്യാപാരവും തെരുവ് ജീവിതവും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. സംഘർഷത്തിനിടെ ജനുവരി എട്ടിന് അധികൃതർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച ഇറാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസേജിങ്ങും വളരെ പരിമിതമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. രാത്രിയോടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിച്ചു തുടങ്ങി. ആഭ്യന്തര ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക വെബ്സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമായി. വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് (വിപിഎൻ) ഉപയോഗിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പരിമിതമായി ലഭിച്ചതായും ചിലർ അറിയിച്ചു.
ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യതയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചോ അതിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇറാനിലെ പ്രവൃത്തി വാരം തുടങ്ങുന്നതിനാൽ അധികൃതർ ചില സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചത് ബിസിനസുകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബാങ്കുകളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ചെറിയ വർധന ഉണ്ടായതായി ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് നിരീക്ഷണ സേവനമായ ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയറും നെറ്റ്ബ്ലോക്സും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാൻ്റെ അർധ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ മെഹ്റും പരിമിതമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
ആഹ്വാനം തള്ളി ജനങ്ങൾ
ശനിയാഴ്ച മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങാൻ നാടുകടത്തപ്പെട്ട കിരീടാവകാശി റെസ പഹ്ലവി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയായിട്ടും ആരും ഈ ആഹ്വാനം ചെവിക്കൊണ്ടതായി കാണുന്നില്ല. 1979ലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയുടെ മകനാണ് പഹ്ലവി. പ്രവാസികളായ രാജഭരണ അനുകൂലികളുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനിനുള്ളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും സർക്കാർ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ഇടക്കാല നേതാവായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല.
