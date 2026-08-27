സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണം: മുഖ്യസൂത്രധാരൻ്റെ വിചാരണ 2028ൽ
പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ 2027 ജനുവരിയിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ 18 മാസം വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : August 27, 2026 at 9:00 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയെ നടുക്കിയ 2001ലെ സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഖാലിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിൻ്റെയും മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളുടെയും വിചാരണ 2028 ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും. യുഎസ് സൈനിക കോടതി ജഡ്ജിയാണ് വിചാരണത്തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2028 ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് വിചാരണ തുടങ്ങുക.
വിചാരണ വൈകാൻ കാരണം
പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ 2027 ജനുവരിയിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ 18 മാസം വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ അധിക സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യോമസേന ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണലും സൈനിക കോടതി ജഡ്ജിയുമായ മൈക്കൽ എ. ഷ്രാമ തൻ്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.
വിചാരണ വേളയിൽ ഏതൊക്കെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലൊന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ യുഎസ് സൈന്യവും വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങളും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വലിയ പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്.
തുടർച്ചയായ കാലതാമസം
2028ലെ വിചാരണത്തീയതിയും അന്തിമമല്ലെന്നാണ് സൂചന. കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളിലെ സമയപരിധികളും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് വീണ്ടും വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ 2021ൽ വിചാരണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
റാഞ്ചിയെടുത്ത യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിലെ ഇരട്ട ടവറുകളിലും അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെൻ്റഗണിലും ഇടിച്ചിറക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും ഖാലിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദാണെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. റാഞ്ചിയെടുത്ത നാലാമത്തെ വിമാനം പെൻസിൽവാനിയയിലെ ഷാങ്ക്സ്വില്ലിലുള്ള ഒരു പാടത്താണ് തകർന്നുവീണത്. 2,977 പേരാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2003ൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വച്ചാണ് ഖാലിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പിടിയിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് 2006ൽ ഇയാളെ ഗ്വാണ്ടനാമോയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഖാലിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന് പുറമെ മറ്റ് മൂന്ന് കൂട്ടാളികളായ വാലിദ് ബിൻ അത്താഷ്, അലി അബ്ദുൽ അസീസ് അലി, മുസ്തഫ അൽ ഹവ്സാവി എന്നിവരും വിചാരണ നേരിടുന്നുണ്ട്. ക്യൂബയിലെ ഗ്വാണ്ടനാമോ ബേയിലുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന അവസാനത്തെ പ്രതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവർ.
റദ്ദാക്കിയ കരാർ
2001ലെ അൽ ഖ്വയ്ദ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പേരിൽ വധശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഖാലിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന് കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒരു കരാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെഡറൽ അപ്പീൽ കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഖാലിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനും മറ്റ് രണ്ട് കൂട്ടുപ്രതികൾക്കും പരോളില്ലാതെ ജീവപര്യന്തം തടവ് നൽകാനായിരുന്നു ഈ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നത്.
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കൂടാതെ, ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് പ്രതികൾ മറുപടി നൽകണമെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ ഭരണകൂടം ഈ കരാർ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
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