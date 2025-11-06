28 വർഷത്തിനുശേഷം ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച: കുവൈറ്റ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പിണറായി വിജയൻ ചർച്ച നടത്തി
കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ കുവൈറ്റ് അഭിനന്ദിച്ചു.
Published : November 6, 2025 at 9:49 PM IST
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: രണ്ട് ദിവസത്തെ കുവൈറ്റ് സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അൽ ബയാൻ പാലസിൽ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം. കുവൈറ്റ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സൗദ് അൽ സബാഹാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. കുവൈത്തിൻ്റെ പുനർനിർമാണത്തിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് ഫഹദ് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. കുവൈത്ത് ധനകാര്യ മന്ത്രിയും കുവൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാനുമായ സാദ് അൽ മുനൈഫിയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ
കേരളീയ സമൂഹത്തിന് കുവൈത്ത് ഭരണകൂടം നൽകുന്ന സഹകരണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഷെയ്ഖ് ഫഹാദിന് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുകയും, കുവൈറ്റിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ജയതിലക് ഐഎഎസ്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എംഎ യൂസഫലി എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നുള്ള (സിഎംഒ) ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.
കുവൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഷെയ്ഖ് ഫഹദുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി കുവൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ ജാബർ അൽ അഹ്മദ് അൽ സബാഹുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കുവൈറ്റിൽനിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഉടൻതന്നെ കേരളം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. 28 വർഷത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കുവൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ യാത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ (നവംബർ 7ന്) മൻസൂറിയയിലെ അൽ അറബി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ മലയാളി പ്രവാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഈ പരിപാടിയിൽ നിരവധി മലയാളികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിലവിലെ സന്ദർശനം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ (ജിസിസി) മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിപുലമായ പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് 2015-ൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹം കുവൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 15-ന് ബഹ്റൈൻ, ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 26 വരെ മസ്കറ്റ്, സലാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒമാൻ, ഒക്ടോബർ 30-ന് ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, നവംബർ 9-ന് മുഖ്യമന്ത്രി യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
