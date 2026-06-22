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ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമർ രാജിവച്ചു; ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃസ്ഥാനവും ഒഴിഞ്ഞു

രാജ്യത്തെ അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കാൻ താൻ തന്നെയാണോ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ എന്ന ചോദ്യമാണ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നതെന്നും, ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള പാർട്ടിയുടെ മറുപടി താൻ പൂർണ മനസ്സോടെയും ആദരവോടെയും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

KEIR STARMER LABOUR PARTY BRITAIN
Keir Starmer (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 2:42 PM IST

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ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ അട്ടിമറി കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമർ തന്‍റെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനവും ഒപ്പം രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയും ഒഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർമർ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.

രാജ്യത്തെ അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കാൻ താൻ തന്നെയാണോ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ എന്ന ചോദ്യമാണ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നതെന്നും, ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള പാർട്ടിയുടെ മറുപടി താൻ പൂർണ മനസ്സോടെയും ആദരവോടെയും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും രാജ്യ താത്പര്യം മുൻനിർത്തി മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തന്‍റെ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്റ്റാർമർ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്യധികം വികാരാധീനനായി. "രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം, എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചുമതലയ്ക്കായി ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല കാലങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും എനിക്ക് പാറപോലെ ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയ എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിക്കിക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവാകുക, എന്‍റെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമായ എന്‍റെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അച്ഛനാകുക എന്നതാണത്."പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ച് ഭാര്യ വിക്ടോറിയയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വസതിക്കുള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

2024 ജൂലൈയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതാണ് തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാന നിമിഷമെന്ന് സ്റ്റാർമർ അനുസ്മരിച്ചു. താൻ ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ ലേബർ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ധാർമ്മികമായും തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പാർട്ടി ഇനി തിരിച്ചുവരില്ല എന്ന് പലരും വിധിയെഴുതിയെങ്കിലും, പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ വിരുദ്ധതയെന്ന വിഷം പൂർണ്ണമായും പിഴുതെറിഞ്ഞ് താൻ അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു. രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികം, പ്രതിരോധം, ദേശീയ സുരക്ഷ എന്നിവയിലുള്ള വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

രാജി തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം ചാൾസ് രാജാവുമായി സംസാരിച്ചു. പുതിയ പാർട്ടി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 9-ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ച്, പാർലമെന്റിന്റെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തോടെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കും.

സെപ്റ്റംബറിൽ പാർലമെന്‍റ് വീണ്ടും ചേരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബ്രിട്ടന് പുതിയൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ. അതുവരെ താൻ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായി പദവിയിൽ തുടരുമെന്നും, പുതിയതായി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ആർക്കും തന്‍റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കീർ സ്റ്റാർമർ ഉറപ്പുനൽകി.

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TAGGED:

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