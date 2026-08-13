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'മികച്ച അമ്മയാകണം'; വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ്

കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിന് കരോലിൻ ലെവിറ്റ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു.

DONALD TRUMP KAROLINE LEAVITT WHITE HOUSE PRESS SECRETARY PRESS SECRETARY KAROLINE LEAVITT
Karoline Leavitt (File AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 10:16 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പദവി രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്ന് 28കാരിയായ കരോലിൻ വ്യക്തമാക്കി. വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ്.

കഴിഞ്ഞ മേയിൽ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞായ വിവിയാനയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ ശേഷം കരോലിൻ അടുത്തിടെയാണ് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ കൂടിയുണ്ട്. തൻ്റെ രാജി തീരുമാനം ഏറെ വിഷമത്തോടെ എടുത്തതാണെന്ന് അവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.

മകൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സമയം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഊർജവും ശ്രദ്ധയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ മികച്ച ഒരു അമ്മയാകാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പുതിയ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കരോലിൻ വ്യക്തമാക്കി.

കരോലിൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. അവരുടെ തീരുമാനത്തെ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. കരോലിന് പകരക്കാരനായി ആരെ നിയമിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് ഇതുവരെ സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ അവർ തുടർന്നും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രധാന ഉപദേശകരിൽ ഒരാളായി കരോലിൻ മാറുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ്. 2024ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് മുൻപ് ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാഗ ഇൻക് എന്ന സൂപ്പർ പാക്കിൻ്റെ വക്താവായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

2022ൽ ന്യൂഹാംഷെയറിൽ നിന്ന് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് അവർ മത്സരിച്ചിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 പേരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ സ്ഥാനാർഥിയായത്. എന്നാൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ക്രിസ് പാപ്പാസിനോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് ഓഫിസിൽ സഹായിയായും കരോലിൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി എലിസ് സ്റ്റെഫാനിക്കിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

മുൻഗാമികളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് റൂമിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ കരോലിൻ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ പരിപാടികൾക്കിടയിലും യാത്രകളിലും മാധ്യമങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന രീതിയാണ് ട്രംപ് പിന്തുടരുന്നത്. അതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡെമോക്രാറ്റുകളെയും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്നതിനുമായി ഫോക്സ് ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക മാധ്യമങ്ങളിലേക്കാണ് ട്രംപ് കരോലിനെ പ്രധാനമായും നിയോഗിച്ചിരുന്നത്.

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ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് പ്രസ് സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന സീൻ സ്പൈസറും സാറ ഹക്കബി സാൻഡേഴ്സും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി നിരന്തരം തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ്. മറ്റൊരു പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സ്റ്റെഫാനി ഗ്രിഷാം ഒരിക്കൽപ്പോലും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ശേഷം വന്ന കെയ്‌ലി മക്കനാനി പ്രസ് ബ്രീഫിങ് റൂമിലെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

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TAGGED:

DONALD TRUMP
KAROLINE LEAVITT
WHITE HOUSE PRESS SECRETARY
PRESS SECRETARY KAROLINE LEAVITT
KAROLINE LEAVITT RESIGNS

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