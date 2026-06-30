സീഷെല്സ് ഭരണാധികാരികള്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മാനിച്ചത് കാഞ്ചിവരം പട്ടും മൊറാദാബാദ് ഓട്ട് ആമ ശില്പ്പങ്ങളും
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഓടില് തീര്ത്ത ആമയുടെ ശില്പ്പങ്ങള് സീഷെല്സ് പ്രസിന്റിന് സമ്മാനിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഓട്ടുശില്പ്പങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രശസ്തമായ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദില് നിന്നുള്ള ശില്പ്പങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
By PTI
Published : June 30, 2026 at 4:36 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കാഞ്ചീവരം പട്ട് തുണികള്, മഹേശ്വരി പട്ടുറുമാല്, ടോഡാ ചിത്രത്തുന്നലുകളാല് അലംകൃതമായ ഷോളുകല് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സീഷെല്സിലെ ഉന്നത ഭരണാധികാരികള്ക്കും അവരുടെ പങ്കാളികള്ക്കും സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്നലെയാണ് മോദിയുടെ ഈ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലെ ത്രിദിന സന്ദര്ശനം സമാപിച്ചത്.
ജൂണ് 27നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടയെത്തിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയദിനാത്തിന്റെ സുവര്ണജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളില് അദ്ദേഹം മുഖ്യാതിഥിയായി. പ്രസിഡന്റ് പാട്രിക് ഹെര്മിനിയുമായി അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകളും നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂന്നിയായിരുന്നു ചര്ച്ചകള്.
Mon vizit Sesel in ranpli avek bann rezilta konkret ki pour amelyor lanmitye Lenn-Sesel.— Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2026
Mon kapab dir ki byen ki sa senkant lannen relasyon ki'n pase in marke par konfyans profon e progre partaze.
Sa prosen senkant an pour ganny definir par inovasyon, soutenabilite ek… pic.twitter.com/YRHwbqny6I
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഓടില് തീര്ത്ത ആമയുടെ ശില്പ്പങ്ങള് സീഷെല്സ് പ്രസിന്റിന് സമ്മാനിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഓട്ടുശില്പ്പങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രശസ്തമായ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദില് നിന്നുള്ള ശില്പ്പങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഓട്ടുനഗരമായി ലോകം വാഴ്ത്തുന്ന മൊറാദാബാദിലെ കലാകാരന്മാര് നിര്മ്മിച്ച ശില്പ്പങ്ങളാണിവ. ലോഹശില്പ്പ നിര്മാണത്തിലെ ഈ മേഖലയുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന ശില്പ്പങ്ങളാണിവ.
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തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിക്കിട്ടിയ ശില്പ്പ നൈപുണ്യം ഇതില് നമുക്ക് തൊട്ടറിയാനാകും. ഇന്ത്യന് തത്വചിന്തപ്രകാരം ആമ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും വീര്യത്തിന്റെയും ദീര്ഘായുസിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഈ ആശയങ്ങള് സീഷെല്സുമായും ആഴത്തില് ബന്ധമുള്ളതാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലതും ഏറ്റവും കൂടുതല് ദീര്ഘായുസുള്ളതുമായ അല്ദാബ്രാ ഭീമന് ആമവര്ഗത്തിന്റെ സ്വഭാവിക ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് സീഷെല്സ്. സീഷെല്സിലെ നാഷണല് ബോട്ടാണിക്കല് ഗാര്ഡനിലുള്ള ഭീമന് ആമയെ മോദി സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു.
സീഷെല്സിലെ പ്രഥമ പൗര ആയ വെറോണിക ഹെര്മിനിക്ക് അദ്ദേഹം മഹേശ്വരി പട്ടിന്റെ ഒരു ഉറുമാലും ബിദ്രിവെയര് ബോക്സും സമ്മാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ കരകൗശല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചൈതന്യവത്തായ നേര്സാക്ഷ്യമാണ് മഹേശ്വരി പട്ടുറുമാല്. ഇതിന്റെ മൃദുലതയും വിശേഷപ്പെട്ട തുന്നലുമെല്ലാം ഇതിനെ മറ്റുള്ളവയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
മധ്യപ്രദേശിലെ മഹേശ്വരിയിലെ വസ്ത്ര പാരമ്പര്യമാണിത്. പട്ട്-പരുത്തി നൂലുകളുടെ സംയോജനമാണ് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രം. ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ കരകൗശല വൈദഗ്ദ്ധ്യവും പ്രകടമാക്കുന്നു.
ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ, വരയുള്ള ബോർഡറുകൾ, സൂക്ഷ്മമായ നിറക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവയാൽ സവിശേഷമായ മഹേശ്വരി നെയ്ത്തുകൾ തലമുറകളായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിഷ്കൃത സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തമായ ലോഹ കരകൗശല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ബിദ്രിവെയർ ബോക്സ്, ആഴത്തിലുള്ള കറുത്ത ലോഹ പ്രതലത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളി കൊത്തുപണിയ്ക്ക് പ്രശസ്തമാണ്.
കർണാടകയിലെ ബിദറിലാണ് ബിദ്രിവെയർ ഉത്ഭവിച്ചത്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. സിങ്കിന്റെയും ചെമ്പിന്റെയും സങ്കര ലോഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സങ്കീർണ്ണമായ പാറ്റേണുകൾ കൊത്തിവയ്ക്കുന്നതും അവയിൽ വെള്ളി പതിക്കുന്നതും ഈ കരകൗശലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സീഷെൽസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പിള്ളയ്ക്ക് സിക്കിമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓർക്കിഡ് പെയിന്റിങ് മോദി സമ്മാനിച്ചു.
Also Rerad: പീസ് പാര്ക്കിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയില് ആദരമര്പ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, സീഷെല്സിലെ ഇന്ത്യന് സമൂഹവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
സിക്കിമിന്റെ സമ്പന്നമായ പുഷ്പ പൈതൃകത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ കലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും സമ്മേളനമാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടി. പ്രകൃതിയുടെയും കലാപരമായ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും ഐക്യം ആഘോഷിക്കുന്ന, നിബിഡമായ പുഷ്പ വള്ളികൾക്കിടയിൽ അതിലോലമായ ഓർക്കിഡ് പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിനെയും ഇതില് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇന്ത്യയുമായും സീഷെൽസുമായും ഉള്ള ബന്ധം കാരണം ഈ കലാസൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി, സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ മയിൽ പ്രതീകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അതുല്യമായ ദ്വീപ് ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും പേരുകേട്ട ഒരു രാഷ്ട്രമായ സീഷെൽസിന്റെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ് ഓർക്കിഡ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൈത്തറി പാരമ്പര്യങ്ങളിലൊന്നായ, ആഢംബരപൂർണ്ണമായ ഘടന, ഊർജ്ജസ്വലമായ നിറങ്ങൾ, കരകൗശല വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട കാഞ്ചീവരം പട്ട് സീഷെൽസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വനിത ലീന പിള്ളയ്ക്ക് മോദി സമ്മാനിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രനഗരമായ കാഞ്ചീപുരത്ത് പിറവികൊള്ളുന്ന ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ നേർത്ത മൾബറി സിൽക്കിലാണ് നെയ്തിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ അതിന്റെ ഈട്, തിളക്കമുള്ള ഫിനിഷ്, സങ്കീർണ്ണമായ 'സാരി' വർക്ക് എന്നിവയാൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചുവപ്പ്, പച്ച, സ്വർണ്ണ നിറങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ബോർഡർ എന്നിവയാൽ പൂരകമാകുന്ന മനോഹരമായ സ്വർണ്ണ 'സാരി' മോട്ടിഫുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച സമ്പന്നമായ ഒരു മെറൂൺ മുന്താണിയോട് കൂടിയതാണിത്. അലങ്കരിച്ച നെയ്ത്ത്, സങ്കീർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ, ആകർഷണീയമായ വർണ്ണ പാലറ്റ് എന്നിവ കാഞ്ചീപുരത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ സൗന്ദര്യാത്മക പാരമ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
സീഷെൽസ് ദേശീയ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ അസറൽ ഏണസ്റ്റയ്ക്ക് മോദി ടോഡ എംബ്രോയിഡറി ഷാൾ സമ്മാനമായി നൽകി. തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിലെ തദ്ദേശീയ പാസ്റ്ററൽ ജനവിഭാഗമായ ടോഡ സമൂഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട മായ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമാണിത്.
പുഖൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എംബ്രോയിഡറി സാങ്കേതികത, ടോഡ ജനതയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് പൂർണ്ണമായും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
പരമ്പരാഗതമായി ചടങ്ങുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക അവസരങ്ങളിലും ധരിക്കുന്ന ഷാൾ, തദ്ദേശീയ അറിവിന്റെ സ്വത്വത്തിന്റെയും തുടർച്ചയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെയും കരകൗശല സമൂഹങ്ങളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മകതയെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു - സീഷെൽസിന്റെ അതുല്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പാരമ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഈ അപൂര്വ സമ്മാനങ്ങള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.