'ഞങ്ങളുടെ ഭാവി തകർക്കരുത്'; വിലക്കുകൾ നീക്കി സ്കൂളുകൾ തുറക്കണമെന്ന് അഫ്ഗാൻ വിദ്യാർഥിനികൾ
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം നിരവധി പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർഥിനികൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
By ANI
Published : March 23, 2026 at 2:12 PM IST
കാബൂൾ: ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കണമെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വിദ്യാർഥിനികൾ അധികാരികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. വിലക്കുകൾ നീക്കി വിദ്യാഭ്യാസം പുനരാരംഭിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഭാവി ആശങ്കയിൽ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ അടച്ചുപൂട്ടലിൽ നിരവധി പെൺകുട്ടികളാണ് കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥിനികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. തഖർ പ്രവിശ്യയിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചതിന് പിന്നാലെ തുടർപഠനത്തിനായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാബൂളിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഇവിടെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതായി വിദ്യാർഥിനിയായ മോജ്ദ പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടികൾക്കായി സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിനോടുള്ള പ്രധാന അഭ്യർഥനയെന്നും വിദ്യാർഥിനികൾ വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂളുകൾ തുറന്നാൽ മാത്രമേ പഠനം തുടരാൻ സാധിക്കൂവെന്നും അഫ്ഗാൻ പെൺകുട്ടികളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതാക്കരുതെന്നും മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനിയായ സാമ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കടുത്ത വിലക്കാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആറാം ക്ലാസിന് ശേഷമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും സർവകലാശാലാ പഠനവും അധികാരികൾ വിലക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലിനും യാത്രകൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിവിധ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുയിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും കടുത്ത വിലക്കുകളുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖലയിലടക്കം സ്ത്രീകളുടെ സേവനം അത്യാവശ്യമായതിനാൽ ഇത്തരം വിലക്കുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം
പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റായ ലാമിയ ഷിർസായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യം പിന്നാക്കം പോകാതിരിക്കാൻ അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്കൂളുകളും സർവകലാശാലകളും എത്രയും വേഗം തുറക്കാൻ അധികാരികൾ തയാറാകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദീർഘകാലമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നത് വ്യക്തിഗതമായ സാധ്യതകളെ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെത്തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിവെക്കും.
രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളെത്തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഭരണകൂടം സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും മേൽ വ്യാപകമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനം അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണെന്നും ഈ അവകാശം നിഷേധിക്കരുതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്നടക്കം കടുത്ത സമ്മർദം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ ഭരണകൂടം ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അടക്കമുള്ള ആഗോള വേദികളിൽ ഈ വിഷയം നിരന്തരം ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്കും കാര്യമായ ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല. കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കും വിലക്കുകൾക്കുമിടയിലും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥിനികൾ.
