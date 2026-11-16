എൻവിഡിയ തലപ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുളള ശ്രമങ്ങളുമായി ജെന്സണ് ഹുവാങ്; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇലോണ് മസ്ക് അടക്കമുളള പ്രമുഖര്
തിരിച്ചുവരവിനുളള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഹുവാങ് സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
Published : November 16, 2026 at 1:02 PM IST
കാലിഫോര്ണിയ: വിവാദങ്ങളെ തുടര്ന്ന് എന്വിഡിയ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജിവച്ച ജെന്സണ് ഹുവാങ് കമ്പനി തലപ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത അനുയായികളുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഹുവാങ് രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ പദവിയില് തിരിച്ചെത്തിക്കാന് സിലിക്കൺ വാലിയിലെ പ്രമുഖര് പിന്തുണ സമാഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചുവരവിനുളള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഹുവാങ് സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എൻവിഡിയയുടെ ബോര്ഡ് നിലവില് ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അതേസമയം ഹുവാങ്ങിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി ടെക് രംഗത്ത് സ്വാധീന ശക്തിയുളള പ്രമുഖരെ ഉള്പ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ കാമ്പയിന് രൂപീകരിക്കാനുളള ശ്രമങ്ങള് വരെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഹുവാങ്ങിനെ പിന്തുണച്ച് മസ്ക് അടക്കമുളളവര്
ഈ കാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണ വരെ നേടിയെടുക്കാന് നീക്കങ്ങള് സജീവമാണ്. ഫ്രെണ്ടിയര് ലാബുകള്ക്ക് പുറത്ത് സാങ്കേതിക മേഖലയില് പ്രാധാന്യമുളള എല്ലാവരും ജെന്സണെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചുവരവ് കാമ്പയിന് നടക്കുന്നത് ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിൻ്റെ പൂര്ണമായ പിന്തുണയോടും സമ്മതതോടും കൂടിയാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
എൻവിഡിയയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ജെൻസെൻ ഹുവാങ്ങിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ തുറന്ന കത്തിൽ ഇതിനകം 1.68 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുളളത്. ഇതിൽ എൻവിഡിയയിലെ നിലവിലെ ജീവനക്കാരും ഓഹരി ഉടമകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ടെക് ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ ഇലോൺ മസ്ക്, വൈ കോമ്പിനേറ്റർ സിഇഒ ഗാരി ടാൻ, റെപ്ലിറ്റ് സിഇഒ അമ്ജദ് മസാദ്, ബൂം സൂപ്പർസോണിക് സിഇഒ ബ്ലേക്ക് ഷോൾ തുടങ്ങിയവരും ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്വിഡിയ ജീവനക്കാരുടെ പരസ്യ പിന്തുണ
എന്വിഡിയ ജീവനക്കാര്ക്കിടയില് ഇപ്പോഴും ഹുവാങ്ങിന് വലിയ പിന്തുണയാണുളളത്. കമ്പനിയിലെ പല ജീവനക്കാരും പരസ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുറന്ന കത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില് എൻവിഡിയ ബോർഡ് ഹുവാങ്ങിൻ്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.
ആം ഹോള്ഡിങ്സ് സിഇഒ റെനെ ഹാസാണ് പരിഗണനാലിസ്റ്റില് ഒന്നാമതുളളത്. സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ 2022 മുതൽ നയിക്കുന്നത് ഹാസാണ്. പത്ത് വര്ഷം മുന്പ് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തോളം റെനെ ഹാസ് എൻവിഡിയയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഹുവാങ്ങുമായും കമ്പനി ബോർഡിലെ പല അംഗങ്ങളുമായും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നല്ല തൊഴിൽപരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
എങ്കിലും ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിൻ്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് എൻവിഡിയ അറിയിച്ചു. പുതിയ സിഇഒയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നും ഇതുവരെ ആരുമായും ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
33 വര്ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം പടിയിറക്കം
ചൈനീസ് ചാരവനിതയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവതിയുമായുളള വഴിവിട്ട ബന്ധം വലിയ വിവാദമായതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്വിഡിയ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ജെന്സണ് ഹുവാങ് രാജിവച്ചത്. 33 വർഷത്തോളം എൻവിഡിയയെ നയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഹുവാങ്ങിൻ്റെ രാജി. സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണൽ' എന്ന ഡാറ്റാ സെന്റർ കമ്പനിയിലെ മുൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഹുവാങ്ങിന് തിരിച്ചടിയായത്. ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കായി ആലീസ് ഹുവാങ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയിരുന്നതായി അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ചാര വിവാദത്തിന് പുറമെ എൻവിഡിയയിൽ തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായും ഹുവാങ്ങിന് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ രാജി സമ്മർദം ഇരട്ടിയായി. ജെന്സണ് ഹുവാങ് പടിയിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നിലവിൽ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ആയ കോലെറ്റ് ക്രെസ് ആണ് എൻവിഡിയ ഇടക്കാല സിഇഒയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
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