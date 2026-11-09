എന്വിഡിയ മേധാവിയുടെ പ്രണയം ഹണി ട്രാപ്പോ! ആലീസ് ഹുവാങ് ആരാണ്?
ആഗോള എഐ വിപ്ലവത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദം എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു. പരിശോധിക്കാം.
Published : November 9, 2026 at 4:20 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള എഐ ചിപ്പ് നിര്മ്മാണ കമ്പനിയായ എന്വിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ. ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങും ചൈനീസ് വ്യവസായിയായ ആലീസ് ഹുവാങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചര്ച്ച. ആഗോള ബിസിനസ്-രഹസ്യാന്വേഷണ മേഖലകളില് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രണയ ബന്ധം. ആഗോള എഐ വിപ്ലവത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദം എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു. പരിശോധിക്കാം.
ആരാണ് ആലീസ് ഹുവാങ്?
ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് ആലീസ് ഹുവാങ് (Alice Huang). ചൈനീസ് വംശജയായ ബിസിനസുകാരിയാണ് ഇവര്. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകയായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ഡാറ്റയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും നിഗൂഢതയായി തുടരുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് വിവാദം പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത്. ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങുമായി പ്രണയത്തിലാണ് ആലീസ്. കഴിഞ്ഞ മാസം അദ്ദേഹം തന്നെ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും പേര് ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും കുടുംബപരമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇതോടെ ഹണി ട്രാപ്പ് തന്ത്രമാണെന്നും മറ്റും ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്നു. അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
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ഒരേ സര്നെയിം ഉള്ള ഇവര് സിംഗപ്പൂര് ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മെഗാസ്പീഡ്' എന്ന ഡാറ്റാ സെന്റര് കമ്പനിയുടെ മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവായിരുന്നു. യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സികളുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ചൈനീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി നിയോഗിച്ച ചാരവനിതയാണ് ഇവര്. എന്നാല് ഇതുവരെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഇരുവരുടെയും ഫോട്ടോയും മറ്റുമാണ് ആദ്യം മാധ്യമങ്ങളില് തെളിഞ്ഞത്. വലിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകള്ക്കൊപ്പം ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിനരികെ മദ്യം നുണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങിന്റെ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
Photos said to be shared by Alice Huang (Huang Le) from her own WeChat feed - almost like she was showing off and wanted people to know that she had special relationship with Jensen. Shouldn’t a spy be more low-key and cautious than this? https://t.co/LtvRwBAjVM— Vivi (@vivilinsv) November 9, 2026
തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളില് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഗതി വിവാദമായത്. ഇതേ കാലയളവിലാണ് ആലീസ് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന കമ്പനി എന്വിഡിയയില് നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ അത്യാധുനിക എഐ മൈക്രോചിപ്പുകള് വാങ്ങിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. എന്വിഡിയ മേധാവിയെക്കുറിച്ച് രഹസ്യവിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാനും ചൈനയിലേക്ക് അത്യാധുനിക ചിപ്പുകള് വില്ക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ നീക്കങ്ങളും മറ്റും അറിയിക്കാനുമാണ് ആലീസിനെ നിയോഗിച്ചതെന്നാണ് വിദേശമാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
നിഗൂഢതകള് നിറഞ്ഞ ഇടപാടുകള്
വര്ഷം 2023. ആലീസ് ഹുവാങ് സിംഗപ്പൂര് ആസ്ഥാനമായ '7റോഡ് ഇന്റര്നാഷണല്' എന്ന ഗെയിമിങ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേല്ക്കുന്നു. പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ പേര് മെഗാസ്പീഡ് എന്ന് മാറ്റുകയും ഉടമസ്ഥത 'ഹുവാങ് ലെ ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്വിഡിയയുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത്യാധുനിക എഐ പ്രോസസറുകളുടെയും സെര്വര് ഹാര്ഡ്വെയറുകളുടെയും പ്രധാന വാങ്ങലുകാരായി മെഗാസ്പീഡ് മാറിയത് യുഎസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും സംശയത്തിന് കാരണമായി. ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ 4.8 ഡോളര് വരെയുള്ള ഇടപാടുകള് നടന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. പിന്നീട് ജെന്സണ് വേദിയായ പല കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും ആലീസിന്റെ മുഖവും തെളിഞ്ഞു.
ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം
വളരെ സങ്കീര്ണമായത് എന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഉടന് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന്. അതേസമയം എന്വിഡിയയുമായി നടക്കുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നിരുന്നാലും വരും ദിവസങ്ങളില് ആലീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്ണ ചിത്രം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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