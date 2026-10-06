'ആദം ആൻഡ് ഈവ്' വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുംമുൻപേ മടക്കം; പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ജെഫ്രി ആർച്ചർക്ക് വിട
ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള എഴുത്തുകാരൻ എന്നതിനൊപ്പം വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും ജെഫ്രി ആർച്ചറുടേതായിരുന്നു
Published : October 6, 2026 at 8:49 AM IST
ലണ്ടൻ: പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റും മുൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ജെഫ്രി ആർച്ചർ (86) അന്തരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ലണ്ടനിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലായ ആദം ആൻഡ് ഈവ് ലോകമെമ്പാടും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് വിയോഗമെന്ന് പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് അറിയിച്ചു. കെയ്ൻ ആൻഡ് ആബെൽ എന്ന തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവലിന് സമാനമായി, ഒരേ ദിവസം വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജനിച്ച ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള രണ്ടുപേരുടെ കഥയാണ് പുതിയ പുസ്തകവും പറയുന്നത്.
എഴുത്തും രാഷ്ട്രീയവും
ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള എഴുത്തുകാരൻ എന്നതിനൊപ്പം വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും ജെഫ്രി ആർച്ചറുടേതായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ എഴുത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ജനപ്രിയ നോവലിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായി മാറി. തെറ്റായ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ പാപ്പരാകേണ്ടി വന്ന സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 1976ൽ പുറത്തിറക്കിയ നോട്ട് എ പെന്നി മോർ, നോട്ട് എ പെന്നി ലെസ് എന്ന ആദ്യ നോവൽ തന്നെ വലിയ വിജയമായി.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട എഴുത്തുജീവിതത്തിൽ 30 കോടിയിലധികം പുസ്തകങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത്. ബ്രിട്ടനിലെ സൺഡേ ടൈംസ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പട്ടികയിൽ 14 വർഷവും അഞ്ച് മാസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇടംപിടിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പട്ടികയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിലധികവും ആർച്ചറുടെ കൃതികൾ തിളങ്ങിനിന്നു.
വിവാദങ്ങളും ജയിൽവാസവും
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചറുടെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടനിലെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. തുടർന്ന് 1992ൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജോൺ മേജർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭുസഭയിലേക്ക് (ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ്) നാമനിർദേശം ചെയ്തു. എന്നാൽ 2001ൽ കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച കേസിൽ ജയിലിലായതോടെ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. 1999ൽ ലണ്ടൻ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പഴയൊരു കേസിൽ അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്. ലൈംഗികത്തൊഴിലാളിക്ക് പണം നൽകിയെന്ന വാർത്ത നൽകിയ പത്രത്തിനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് നൽകി അദ്ദേഹം അഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1987ൽ ഡെയ്ലി സ്റ്റാർ പത്രത്തിനെതിരെ നടന്ന ഈ കേസിൽ ആർച്ചർ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി ജൂറി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് നാല് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചത്.
രണ്ട് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം 2003ൽ അദ്ദേഹം മോചിതനായി. അക്കാലത്ത് പ്രഭുസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സഭയിൽ തിരിച്ചെത്തി. തുടർന്ന് 2024ൽ വിരമിക്കുന്നത് വരെ സ്വതന്ത്ര അംഗമായി അദ്ദേഹം അവിടെ തുടർന്നു. ജയിൽ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ എ പ്രിസൺ ഡയറി എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള പുസ്തക പരമ്പരയായി അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഹെൽ, പർഗേറ്ററി, ഹെവൻ എന്നീ പേരുകളിലിറങ്ങിയ ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ജയിലുകളിലെ തടവുകാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തുറന്നുനോട്ടമായിരുന്നു.
സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ
ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് രാജകുടുംബത്തിലെ പെൺമക്കൾക്ക് തുല്യാവകാശം നൽകുന്നതിനായി പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2013ൽ പാസാക്കിയ സക്സഷൻ ടു ദി ക്രൗൺ ആക്ടിന് പ്രചോദനമായത് ഈ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു. ആർച്ചറുടെ പല കൃതികളും ലിംഗവിവേചനവും അസമത്വവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നവയാണ്. താൻ എഴുതിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സംതൃപ്തി നൽകിയ കൃതിയാണ് പുതിയ നോവലായ ആദം ആൻഡ് ഈവ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയവും വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോവൽ. 60 വർഷമായി ഒപ്പമുള്ള ഭാര്യ ഡേം മേരി ആർച്ചർ, രണ്ട് ആൺമക്കൾ, അഞ്ച് പേരക്കുട്ടികൾ എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം.
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