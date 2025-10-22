ഇസ്രയേല്-ഗാസ സംഘര്ഷം; 'വെടിനിര്ത്തലില് ആശങ്കയില്ല, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്': ജെഡി വാന്സ്
ഇസ്രയേല്- ഗാസ സമാധാന കരാറിനെ കുറിച്ച് ജെഡി വാന്സ്. കരാറില് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം. ബന്ദികളുടെ കൈമാറ്റം തുടര്ന്ന് ഗാസ.
Published : October 22, 2025 at 11:24 AM IST
ജറുസലം: ഇസ്രയേല്- ഗാസ വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലെന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട ചര്ച്ചയ്ക്കായി ഇസ്രയേലിലെത്തിയ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്സ്. ഇതില് എനിക്ക് വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് വെടിനിര്ത്തല് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങള് സംഭവിക്കും.
ബന്ദികളെ കൈമാറുന്ന കാര്യത്തില് കൃത്യമായ സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ല. കാരണം അതിന് പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും ജെഡി വാന്സ് പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബര് 10ന് നിലവില് വന്ന ഇസ്രയേല്- ഗാസ വെടിനിര്ത്തല് കരാര് താന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ചതായി പോകുന്നുവെന്ന് യുഎസ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും പറഞ്ഞു.
വെടിനിര്ത്തല് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാംഘട്ട ചര്ച്ചയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജെഡി വാന്സും സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാറദ് കുഷ്നറും ഇസ്രയേലില് എത്തിയത്. അതേസമയം ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീല് അല് ഹയ്യയും സംഘവും ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി വാന്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുപക്ഷവും കരാര് നിയമങ്ങള് പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 23) വരെ വാന്സ് ഇസ്രയേലില് തുടരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
രണ്ട് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കൈമാറി: ഗാസയില് നിന്നും ചൊവ്വാഴ്ച്ച രണ്ട് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കൂടി ഇസ്രയേലിന് കൈമാറി. മൃതദേഹങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഇസ്രയേല് സൈന്യം അറിയിച്ചു. വെടിനിര്ത്തല് നിലവില് വന്നിട്ടുണ്ട് 15 ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇതുവരെ ഗാസ ഇസ്രയേലിന് കൈമാറിയത്. ഗാസയില് നിന്നും 13 പേരെ കൂടി കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം ഇസ്രയേല് കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങളില് പലതും ക്രൂര പീഡനങ്ങള്ക്ക് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടേതാണെന്ന് ഗാസയിലെ ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേല് കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങളില് അതിന്റെ തെളിവുകള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടര്മാര് വിശദമാക്കി. സംഭവത്തില് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് പറഞ്ഞു.
കയറുകളും ലോഹ ചങ്ങലകളും ഉപയോഗിച്ച് ബന്ദിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവുകള് മൃതദേഹങ്ങളില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരീരത്തില് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളും കൈകാലുകള് ഒടിഞ്ഞതായും കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. മുനീർ അൽ-ബർഷ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേല് മൃതദേഹം കൈമാറുമ്പോള് പ്രത്യേക രേഖകളോ എങ്ങനെ മരിച്ചൂവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളോ ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് പറയുന്നു.
