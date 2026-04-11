പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുലരിയോ? ഇറാൻ - യുഎസ് സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം, ജെ ഡി വാൻസ് ഇസ്ലാമാബാദിലെത്തി
സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും പാകിസ്താനിൽ എത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചർച്ചകൾ.
By PTI
Published : April 11, 2026 at 2:55 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: യുഎസ്- ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി അമേരിക്കന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് പാകിസ്താനിലെത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി നൂർ ഖാൻ വ്യോമതാവളത്തിൽ എത്തിയ വാൻസിനെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദാറും സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, മുതിർന്ന ഉപദേശകനും ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘമാണ് വാൻസിനൊപ്പമുള്ളത്. ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചർച്ചകൾ മേഖലയിലെ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം ലഘൂകരിക്കുമെന്നാണ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചർച്ചകൾക്കായി താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണന്നും ശുഭകരമായ അന്ത്യമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വാൻസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാൻ ക്രിയാത്മകമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അമേരിക്കയും സഹകരിക്കും. അതേസമയം കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ ചർച്ചാ സംഘം അനുവദിക്കില്ലെന്നും വാൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
കഴിഞ്ഞ 41 ദിവസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താല്ക്കാലിക വിരാമമായത്. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീർ എന്നിവർ ചേർന്ന് 14 ദിവസം നടത്തിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങള്ക്ക് ഒടുവിലാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയത്.
അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച 15 ഇന നിർദേശങ്ങളും ഇറാൻ്റെ 10 ഇന നിബന്ധനകളും മുൻനിർത്തിയായിരിക്കും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുക. ഇറാനെ ഇനി ആക്രമിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പും ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണാധികാരവുമാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
അതേസമയം അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ഇറാനിയൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ സുപ്രധാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ചർച്ചകൾക്കായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ നയിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി, ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അലി അക്ബർ അഹ്മദിയാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ അബ്ദുന്നാസർ ഹെമ്മതി എന്നിവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
നേരത്തെ ഇറാൻ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണെന്ന് ട്രംപ് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലുകൾ സജ്ജമാണെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
