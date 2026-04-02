പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; കോഴിക്കോട്ടേക്കും കണ്ണൂരിലേക്കും ജസീറ എയർവേസ് വരുന്നു

കോഴിക്കോട്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, മംഗലാപുരം, കണ്ണൂർ എന്നീ റൂട്ടുകളാണ് പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് യാത്ര മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

By PTI

Published : April 2, 2026 at 7:30 AM IST

ദുബൈ: കുവൈറ്റ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ജസീറ എയർവേസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാല് പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, മംഗളൂരു, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ സർവീസുകൾ. സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള ഈ സർവീസുകൾ പ്രവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രാസൗകര്യമൊരുക്കും.

വിപുലമായ ശൃംഖല

വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സർവീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ജസീറ എയർവേസിൻ്റെ നിലവിലുള്ള എട്ട് സർവീസുകൾക്ക് പുറമെയാണിത്. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവിൽ സർവീസുള്ളത്.

ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുതിയ സർവീസുകൾ സഹായിക്കും. പ്രവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശം ലഘൂകരിക്കാനും വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ താത്പര്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ലക്ഷ്യം പ്രവാസികളുടെ യാത്രാസൗകര്യം

ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകാനാണ് എയർലൈൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ജസീറ എയർവേസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഭരതൻ പശുപതി വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ച് 20ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ച ശേഷം 11,000ത്തിലധികം പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു.

പുതിയതായി 12 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി സർവീസ് വ്യാപിപ്പിച്ചത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇത് സഹായകമാകും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള അവശ്യ തൊഴിൽ സേവനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ചരക്ക് നീക്കവും വിതരണ ശൃംഖലയും കാര്യക്ഷമമായി നിലനിർത്താനും പുതിയ സർവീസുകളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മികച്ച സേവനമെന്ന് ഐബിപിസി

ജസീറ എയർവേസിൻ്റെ പുതിയ നീക്കത്തെ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിൽ (ഐബിപിസി) കുവൈറ്റ് ചെയർമാൻ കൈസർ ഷാക്കിർ അഭിനന്ദിച്ചു. യാത്രാ പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതി വഴി വ്യോമബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ജസീറയുടെ തീരുമാനം ഏറെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള സുപ്രധാന ബന്ധങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളോടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

യാത്രാ ഇടനാഴിയൊരുക്കി ജസീറ

സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം, ഖൈസുമ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഇരട്ട ബേസ് ശൃംഖലയിലൂടെ കര, വ്യോമ ഗതാഗതം സംയോജിപ്പിച്ചാണ് എയർവേസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ പുതിയൊരു ബദൽ യാത്രാ ഇടനാഴി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം. നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും പരിമിതികൾക്കുമിടയിലും യാത്രക്കാർക്ക് കുവൈറ്റിലേക്കും തിരിച്ചും തടസങ്ങളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരേയൊരു എയർലൈനായ ജസീറ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുടനീളം 12 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് പറക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ 49 സർവീസുകളാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നത്. വരുന്ന ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ കൂടുതൽ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എയർലൈൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. 10 രാജ്യങ്ങളിലായി 31 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. 1,000 വിമാനങ്ങളിലൂടെ 2.50 ലക്ഷം സീറ്റുകളും 20 ലക്ഷം ടണ്ണിലധികം കാർഗോ ശേഷിയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

