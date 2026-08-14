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ഗാസയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക; ജാരെദ് കുഷ്‌നർ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക്

ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തിലെ ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രൂപീകരിച്ച ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പ്രതിനിധി സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്

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Jared Kushner (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 2:18 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഗാസയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമാധാന പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനും മധ്യസ്ഥനുമായ ജാരെദ് കുഷ്‌നർ അടുത്തയാഴ്ച പശ്ചിമേഷ്യ സന്ദർശിക്കും. ട്രംപ് ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച സമാധാന കരാറിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ രംഗത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം.

ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തിലെ ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രൂപീകരിച്ച ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പ്രതിനിധി സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. ജാരെദ് കുഷ്‌നർക്ക് പുറമെ ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഉന്നത പ്രതിനിധി നിക്കോളായ് മ്ലാദെനോവ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് അംഗവും ബ്രിട്ടൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ടോണി ബ്ലെയർ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ട്. ഇവർ ഞായറാഴ്ച ഇസ്രയേലിൽ എത്തും. തുടർന്ന് സംഘം ഈജിപ്തിലെ കെയ്‌റോയിലേക്ക് തിരിക്കും.

അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സജ്ജരായ ഫലസ്തീൻ ടെക്നോക്രാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി കെയ്‌റോയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗങ്ങളിൽ പ്രതിനിധി സംഘം പങ്കെടുക്കും. ആക്സിയോസ് ആണ് ഈ സന്ദർശന വിവരം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർണമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ
സൈനികരഹിതമായ ഗാസയിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും സുസ്ഥിരമായ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തകർന്നടിഞ്ഞ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പുനർനിർമാണം അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഹമാസ് ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം ഇതിനകം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘം ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ മുൻപും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജാരെദ് കുഷ്‌നർ. ഇസ്രയേലും അറബ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അബ്രഹാം കരാറുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാസയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കാനും മേഖലയിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ സമാധാന പദ്ധതികൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിർപ്പ്
ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കാനും ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച കരാർ ഇസ്രയേൽ തള്ളിയിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ അപൂർവമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. ഹമാസ് പൂർണമായും ആയുധം താഴെവയ്ക്കാതെ ഗാസയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

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ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക വഴിത്തിരിവായാണ് ഈ കരാറിനെ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ കരാർ രൂപീകരിച്ചത്. ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തലിലൂടെ പ്രധാന സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ഗാസയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും കരാർ ഇപ്പോഴും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ച് ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ജാരെദ് കുഷ്‌നറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കെയ്‌റോയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഗാസയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.

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