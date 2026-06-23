ETV Bharat / international

​ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകൈച്ചി അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യയിലെത്തും; ഉച്ചകോടി ഗുവാഹത്തിക്ക് പകരം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്നേക്കും

ആഭ്യന്തര പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിൽ ഡൽഹിക്ക് പുറമേ ഗുവാഹത്തിയും നേരത്തെ തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ സന്ദർശനം ഡൽഹിയിൽ മാത്രമാകാനാണ് സാധ്യത.

JAPANESE PM SANAE TAKAICHI SANAE TAKAICHI INDIA VISIT JAPAN PM GUWAHATI VISIT CANCELLED JAPANESE PM INDIA VISIT
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ജപ്പാൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സനേ തകൈച്ചി അടുത്ത മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും. ജൂലൈ 1 മുതൽ 3 വരെയായിരിക്കും സന്ദർശനം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ഉച്ചകോടി അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടത്താൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിലെയും സമയക്രമത്തിലെയും ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം വേദി ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വ്യക്തമാക്കി.

സ്വന്തം രാജ്യത്തെ അടിയന്തര ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം സനേ തകൈച്ചിക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്താനും തിരികെ പോകാനും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണുള്ളത്. തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സമയനഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാലാണ് സന്ദർശനം ഡൽഹിയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകളെല്ലാം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടക്കും.

ഗുവാഹത്തി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ് ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ജൂലൈ ഒന്നിന് ഗുവാഹത്തി സന്ദർശിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകിയത്. മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അന്തരിച്ച ഷിൻസോ ആബെയും 2019 ഡിസംബറിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ഉച്ചകോടിക്കായി ഗുവാഹത്തിയിലെത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ സന്ദർശനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

​അൻപതിലധികം പ്രമുഖ ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വൻ വ്യവസായ പ്രതിനിധി സംഘവും ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ജാപ്പനീസ് മാധ്യമമായ 'നികെയ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ മാസം ആദ്യം ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സനേ തകൈച്ചിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും മുൻനിർത്തി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് അന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

​കഴിഞ്ഞ വർഷം നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജപ്പാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 'അടുത്ത ദശകത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ സംയുക്ത കാഴ്ചപ്പാട്' മുൻനിർത്തി, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തികം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ നിർണായക സഹകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഇരുനേതാക്കളും പ്രധാനമായും ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയെന്ന് ജാപ്പനീസ് മാധ്യമമായ എൻ.എച്ച്.കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയുടെ വിശ്വസ്തയും ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് സനേ തകൈച്ചി

Also Read: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കിയർ സ്റ്റാർമറുടെ രാജി; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

TAGGED:

JAPANESE PM SANAE TAKAICHI
SANAE TAKAICHI INDIA VISIT
JAPAN PM GUWAHATI VISIT CANCELLED
JAPANESE PM INDIA VISIT
JAPAN PM SANAE TAKAICHI INDIA VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.