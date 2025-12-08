വ്യോമ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി, അതിർത്തിയില് കടന്നുകയറുന്നു: ജപ്പാനെതിരെ ചൈന
അന്താരാഷ്ട്ര ജലാതിർത്തിയിൽ ചൈന ഫയർ-കൺട്രോൾ റഡാർ ലോക്ക് ചെയ്തതായി ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം.
Published : December 8, 2025 at 2:42 PM IST
ബീജിങ്: വ്യോമ സുരക്ഷയ്ക്ക് ജപ്പാൻ ഭീഷണിയാകുന്നു എന്ന് ചൈന. പിഎൽഎ (പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി) നേവിയുടെ യുദ്ധവിമാനത്തിൻ്റെ പരിശീലന പറക്കലിനെ ജപ്പാൻ വിമാനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തിയതായി ചൈന ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ചൈനയുടെ ഈ ആരോപണത്തെ ജാപ്പനീസ് വ്യോമസേന ശക്തമായി എതിർത്തു. ജപ്പാൻ ആർമിക്ക് എതിരെയുള്ള ചൈനയുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും ഉടൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ജപ്പാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇതിനു പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര ജലാതിർത്തിയിൽ ചൈന ഫയർ-കൺട്രോൾ റഡാർ ലോക്ക് ചെയ്തതായി ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. "ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ജലാതിർത്തിയിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് സൈനിക ജെറ്റുകളിൽ രണ്ട് തവണ ഫയർ-കൺട്രോൾ റഡാർ ലോക്ക് ചെയ്തു. ഒകിനാവയുടെ പ്രധാന ദ്വീപിൻ്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ ജലാശയത്തിലാണ് സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്" എന്ന് ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ സംഭവം അപകടകരമാണ് എന്ന് ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷിൻജിറോ കൊയിസുമി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ജപ്പാൻ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ചൈനയ്ക്ക് താക്കീത് നൽകി.
ജപ്പാൻ്റെ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് പിഎൽഎ (പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി) യുടെ സീനിയർ ക്യാപ്റ്റൻ വാങ് സുമെങ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ചൈനയ്ക്ക് എതിരായി ജപ്പാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "സ്വന്തം സുരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും" എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ലിയോണിങ്ങിൽ നിന്ന് ചൈനയുടെ ജെ-15 യുദ്ധവിമാനം അതിർത്തി കടന്നതായി ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൊയിസുമി ഷിൻജിറോ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു എഫ്-15 വിമാനം വൈകിട്ട് 6:37 നും 7:08 നും ഇടയിൽ അതിർത്തി കടന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യോമസേന പറഞ്ഞു.
ചൈനയുടെ വ്യോമസുരക്ഷയ്ക്ക് ജപ്പാൻ തുടർച്ചയായ ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്നും അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൊയിസുമി പറഞ്ഞു. ജപ്പാൻ ചൈനയോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും കൊയിസുമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തായ്വാനെതിരെയുള്ള ചൈനീസ് സൈനിക നടപടിക്ക് ടോക്കിയോ മറുപടി നൽകുമെന്ന് നവംബറിൽ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം.
