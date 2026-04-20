വടക്കൻ ജപ്പാൻ തീരത്ത് അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
Published : April 20, 2026 at 2:41 PM IST
ടോക്കിയോ: വടക്കൻ ജപ്പാൻ തീരത്ത് അതിശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സാൻറിക്കു തീരത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 4:53 ഓടെയാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂചലനമുണ്ടായതെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ജപ്പാന്റെ പൊതുപ്രക്ഷേപണ മാധ്യമമായ എൻ.എച്ച്.കെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ 3 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സുനാമി തിരമാലകൾ അടിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2011 മാർച്ച് 11-ന് വടക്കൻ ജപ്പാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 9.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാഭൂചലനത്തിന്റെയും സുനാമിയുടെയും 15-ാം വാർഷിക വേളയിലാണ് വീണ്ടുമൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം മേഖലയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നത്. അന്ന് 22,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഫുകുഷിമ ഡെയ്ച്ചി ആണവനിലയത്തിലുണ്ടായ റേഡിയേഷൻ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം 1,60,000 പേരാണ് അന്ന് മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോയത്. ഇവരിൽ 26,000-ത്തോളം പേർ റേഡിയേഷൻ ഭീതിയെയോ തങ്ങളുടെ ജന്മനാട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാലോ ഇപ്പോഴും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും ജപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നിലവിലെ സുനാമി ഭീഷണി കണക്കിലെടുത്ത് തീരവാസികളോട് എത്രയും വേഗം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.