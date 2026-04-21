ജപ്പാനെ വിറപ്പിച്ച് അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; വൻ ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഇതൊരു കൃത്യമായ പ്രവചനമല്ലെങ്കിലും തീരദേശ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ദൈനംദിന ജീവിതം തുടരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അധികൃതർ
Published : April 21, 2026 at 9:40 AM IST
ടോക്കിയോ: വടക്കൻ ജപ്പാനിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്കുപ്രകാരം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ വടക്കൻ ജപ്പാൻ്റെ തീരദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും വൻ ഭൂകമ്പത്തിനുള്ള വലിയ സാധ്യതയും അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.53നാണ് സാൻറികു തീരത്ത് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. 19 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇതിന് പിന്നാലെ ജപ്പാൻ്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലെ 182 നഗരങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.
സുനാമി തിരകളും ഗതാഗത തടസവും
കുജി തുറമുഖത്ത് 80 സെൻ്റീമീറ്ററും ഇവാറ്റെ പ്രവിശ്യയിലെ മറ്റൊരു തുറമുഖത്ത് 40 സെൻ്റീമീറ്ററും ഉയരത്തിൽ സുനാമി തിരകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു. പിന്നീട് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകളും ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങളും അധികൃതർ പിൻവലിച്ചു. വടക്കൻ ജപ്പാനെയും ടോക്കിയോയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ ഷിൻകാൻസെൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ഇതോടെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് കാത്ത് നിരവധി യാത്രക്കാർ ട്രെയിനുകളിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമായി മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി.
അയോമോറിയിലെ ഒരു ഷോപ്പിങ് സെൻ്ററിൽ തൂക്കിയിട്ട സാധനങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ആളുകൾ ഭയന്ന് നിലത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ എൻഎച്ച്കെ ടെലിവിഷൻ പുറത്തുവിട്ടു. തീരദേശ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുന്നതിനിടെ അയോമോറി, ഇവാറ്റെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീണ് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഫയർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
വൻ ഭൂകമ്പ സാധ്യത
വരുംദിവസങ്ങളിൽ ചിഷിമ, ജപ്പാൻ കിടങ്ങുകൾക്ക് സമീപം വൻ ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാബിനറ്റ് ഓഫിസും ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും സംയുക്തമായി അറിയിച്ചു. സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ഭൂകമ്പ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഒരു ശതമാനമായി വർധിച്ചു.
ഇതൊരു കൃത്യമായ പ്രവചനമല്ലെങ്കിലും തീരദേശ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ദൈനംദിന ജീവിതം തുടരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ 7.5 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനത്തിന് ശേഷവും സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് വലിയ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല.
സർക്കാർ നടപടികൾ
അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകൈച്ചി പ്രതികരിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ സങ്കേതങ്ങൾ, ഒഴിപ്പിക്കൽ വഴികൾ എന്നിവ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവയ്ക്കാനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും സാധനങ്ങളും അടങ്ങിയ ബാഗുകൾ തയാറാക്കാനും അവർ ജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു.
മേഖലയിലെ ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അതായത് 2011 മാർച്ച് 11ന് വടക്കൻ ജപ്പാനിലുണ്ടായ 9.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെയും സുനാമിയുടെയും ഓർമപ്പെടുത്തലായി തിങ്കളാഴ്ചത്തെ സംഭവം മാറി.
അന്ന് വടക്കൻ തീരത്തെ വലിയൊരു ഭാഗം പൂർണമായി തകരുകയും ഫുകുഷിമയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവരികയും ചെയ്ത ഭീകരമായ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത മുൻകരുതലുകളാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
