ട്രംപിന്‍റെ താരിഫ് നയത്തില്‍ ഞെരിഞ്ഞ് ജപ്പാൻ; സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ 0.4 ശതമാനത്തിന്‍റെ ഇടിവ്

The port in Tokyo harbour (AFP)
Published : November 17, 2025 at 8:41 AM IST

ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 0.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ പാക്കേജ് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണിത്.

ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള പാദത്തിൽ ജപ്പാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 0.6% വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി പ്രാഥമിക, സീസണൽ ക്രമീകരിച്ച കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2024 ലെ ആദ്യ പാദത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഇടിവാണിതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇത്തവണ മൂല്യം 17 ട്രില്യൺ യെന്നിനേക്കാൾ ഉയരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി സത്സുകി കതയാമ പറഞ്ഞതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

വെള്ളിയാഴ്‌ച (നവംബർ 14) മന്ത്രിസഭ പാക്കേജിന് അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, മൂന്നാം പാദത്തിലെ നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയെ ഗുരുതരമായി കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡാറ്റ പുറത്തുവിടുന്നതിന് മുമ്പേ ബിഎൻപി പാരിബയിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധൻ റ്യൂട്ടാരോ കോനോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. യുഎസ് താരിഫ് വർധനവ് കയറ്റുമതി മേഖലയിലെ ബാധിച്ചു.

എന്നാൽ ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളായിട്ടില്ലെന്നും ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സന്നദ്ധത ഇപ്പോഴും ശക്തമാണെന്നും സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് റ്യൂട്ടാരോ കോനോ പറഞ്ഞു. ജൂലൈയിൽ അമേരിക്ക ജാപ്പനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ നികുതി 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, കാറുകൾക്ക് 27.5 ശതമാനം അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് സെപ്‌റ്റംബറിലായിരുന്നു.

സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണം ആകുമോ...

തായ്‌വാനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിയുടെ അഭിപ്രായത്തെത്തുടർന്ന് ചൈനയുമായുള്ള നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പൂർണമായും വ്യാപാര തർക്കമായി വളരുമെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്കണോമിക്‌സിലെ മാർസെൽ തീലിയൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകട സാധ്യതകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കുകയോ ജാപ്പനീസ് കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മാർസെൽ തീലിയൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാതാക്കൾ ഇതിനകം തന്നെ വലിയ സമ്മർദം നേരിടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാർ നിർമതാക്കളാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തായ്‌വാനിൽ സായുധ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ സ്വയം പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിൽ ദ്വീപിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയയ്‌ക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് നവംബർ ഏഴിന് സനേ തകായിച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ചൈനയും ജപ്പാനും തങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. ജപ്പാനിലേയ്‌ക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ ചൈന തങ്ങളുടെ അംബാസഡറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1945 വരെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജപ്പാൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തായ്‌വാൻ തങ്ങളുടെ പ്രദേശമാണെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തായ്‌വാൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ചൈന ഇതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ചൈനയും ജപ്പാനും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര പങ്കാളികളാണ്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റും കാരണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സമീപ കാലങ്ങളിൽ തായ്‌വാൻ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ചൈന തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2027 ൽ തായ്‌വാൻ അധിനിവേശത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ ഷി ജിൻപിങ് സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തായ്‌വാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചൈന ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും ദേശീയ പരമാധികാരവും പ്രദേശിക സമഗ്രതയും ദൃഢമായി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ജൂലൈയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ 76-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

