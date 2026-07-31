ജപ്പാൻ ഭൂചലനം: മരണസംഖ്യ 34 ആയി; മാളിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം
ഭൂകമ്പത്തിൽ പുകക്കുഴൽ തകർന്ന് വീണ നിപ്പോൺ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫാക്ടറിയിലെ തെരച്ചിൽ നടപടികൾ അവസാനിച്ചതായി ജാപ്പനീസ് ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി മിനോരു കിഹാര പറഞ്ഞു.
Published : July 31, 2026 at 11:10 AM IST
കുമമോട്ടോ: ജപ്പാനിലെ തെക്കൻ ദ്വീപായ ക്യുഷുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 34 ആയി. കുമമോട്ടോ പ്രവിശ്യയിലാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചത്. മാളിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയും ഫാക്ടറിയുടെ ചിമ്മിനി തകർന്നുവീണതുമാണ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചത്.
ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 34 മരണങ്ങളാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കുമമോട്ടോ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ഒരാളുടെ മരണം ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്നാണോ എന്ന് അധികൃതർ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്.
ക്യുഷു ഇലക്ട്രിക് പവർ കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 3500-ലധികം വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 9000-ത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ വൈദ്യുതി സ്രോതസ്സുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. ജപ്പാനിലെ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും സൈന്യവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രംഗത്തുണ്ട്.
ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ചൂട് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് കുമമോട്ടോ നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് ഇത് 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി ഉയരുമെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
മാളിലെ പൊട്ടിത്തെറി
കുമമോട്ടോ മേഖലയിൽ ഇന്നും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കാഷിമ നഗരത്തിൽ തകർന്നുവീണ ഇയോൺ മാളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു ഈ ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏകദേശം 3000 ഉപഭോക്താക്കളെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതായി കമ്പനി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മാളിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നില തകർന്നുവീണതാണ് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണമായത്.
മാളിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ടോക്കിയോയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ജപ്പാൻ ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി മിനോരു കിഹാരയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ എത്രപേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഫാക്ടറിയിലെ അപകടം
യാത്സുഷിറോ മേഖലയിലുള്ള നിപ്പോൺ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫാക്ടറിയിലെ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതായി മിനോരു കിഹാര അറിയിച്ചു. ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ഫാക്ടറിയുടെ കൂറ്റൻ ചിമ്മിനി തകർന്നുവീണാണ് ഇവിടെ അപകടമുണ്ടായത്. ഒൻപത് പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. 11 പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തു. ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രാജ്യമായതിനാൽ ജപ്പാനിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും, പ്രകൃതിയുടെ സംഹാരതാണ്ഡവത്തിന് മുന്നിൽ ഈ മുൻകരുതലുകൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ്.
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