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ജപ്പാനിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; 13 മരണം, മാൾ തകർന്നുവീണു

ജപ്പാനിലെ ഭൂകമ്പ മാപിനിയായ ഷിൻഡോ സ്കെയിലിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ ഏഴ് ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂചലനത്തിൽ നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

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A vehicle passes by collapsed houses after an earthquake in Yatsushiro, Kumamoto prefecture (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 8:15 AM IST

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ടോക്കിയോ: ജപ്പാനിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചു. ക്യുഷു ദ്വീപിലെ കുമാമോട്ടോ മേഖലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.27നാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്ന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനയേ തകൈച്ചി അറിയിച്ചു.

ഭൂമിക്കടിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ജപ്പാനിലെ ഭൂകമ്പ മാപിനിയായ ഷിൻഡോ സ്കെയിലിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ ഏഴ് ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂചലനത്തിൽ നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെപ്പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും അവർക്കായി രാത്രിയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിൽനിന്ന് 900 കിലോമീറ്റർ (540 മൈൽ) തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്താണ് പ്രകൃതിദുരന്തം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചത്. കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണും തീപിടിത്തമുണ്ടായുമാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളുണ്ടായത്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകരുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്താനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാനുമായി സർക്കാർ പ്രത്യേക കർമസേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ തീപിടിത്തമുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൊട്ടിയ ചില്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണു
കുമാമോട്ടോയിലെ കാഷിമ ടൗണിലുള്ള ഇയോൺ മാളിൻ്റെ രണ്ടാം നില ഭൂകമ്പത്തിൽ പൂർണമായി തകർന്നുവീണു. വാതകച്ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് മാളിൻ്റെ ഒരുഭാഗം തകർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കുമാമോട്ടോ അഗ്നിരക്ഷാസേന അറിയിച്ചു. മാളിലെ ഇരുപതോളം ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെനിന്ന് പരിക്കേറ്റ നാല് പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുന്നൂറോളം പേരെ മാളിൻ്റെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. ഇതിനുപുറമെ, നിപ്പോൺ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ യാത്സുഷിറോ ഫാക്ടറിയിലെ കൂറ്റൻ ചിമ്മിനി തകർന്നുവീണും അപകടമുണ്ടായി. ഇവിടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കുമാമോട്ടോ എമർജൻസി ടീം വ്യക്തമാക്കി. ഇവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്
ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2,60,000ത്തിലധികം ആളുകളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാൻ ഫയർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഏജൻസി നിർദേശം നൽകി. കുമാമോട്ടോ പ്രവിശ്യയിലുള്ളവരോടാണ് പ്രധാനമായും ഒഴിപ്പിക്കൽ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അയൽ പ്രവിശ്യയായ നാഗസാക്കിയിലുള്ളവർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശമുണ്ട്. കുമാമോട്ടോ, നാഗസാക്കി, കഗോഷിമ, ഫുക്കുവോക്ക, സാഗ, ഒയിറ്റ, മിയാസാക്കി എന്നീ പ്രവിശ്യകളിൽ സർക്കാർ അടിയന്തര ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് പിൻവലിച്ചു. മേഖലയിലെ ആണവനിലയങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേഷൻ അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ സൈന്യത്തിൻ്റെയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ തിരച്ചിലാണ് നടക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് ആശങ്ക.

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