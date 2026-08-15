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മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ജയശങ്കര്‍, നിര്‍മ്മല,ഗോയല്‍, വൈഷ്‌ണവ് തുടങ്ങിയവര്‍ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക്

നാലാം വട്ട മന്ത്രിതല വട്ടമേശ ചര്‍ച്ചകളാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നടത്തുന്നത്

ROUNDTABLE TO BOOST TIES INDIA SINGAPORE JAISHANKAR VAISHNAW
Prime Minister Narendra Modi and his Singaporean counterpart Lawrence Wong at Hyderabad House in New Delhi on September 4, 2025 (IANS)
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By Nirmala Ganapathy

Published : August 15, 2026 at 8:08 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാ-സിംഗപ്പൂര്‍ നാലാംവട്ട മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ചകള്‍ ഈ മാസം ഇരുപതിന് സിംഗപ്പൂരില്‍ നടക്കും. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍, ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയല്‍, വിവര സാങ്കേതിക,വാര്‍ത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ, റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് തുടങ്ങിയവരാകും മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുകയെന്നാണ് സൂചന.

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ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, വൈദ്യം, ഉത്പാദനം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളാകും നടക്കുക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിംഗപ്പൂര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും ധാരാളം മന്ത്രിമാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സഹകരണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആഴം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യം, വാണിജ്യം, വാര്‍ത്താവിതരണം, ധനകാര്യം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുക. പരമ്പരാഗത പ്രതിരോധ വാണിജ്യ സഹകരണത്തിന് അപ്പുറം സഹകരണത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് നീക്കം.

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ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മില്‍ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ആസിയാനുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതിനും അത് വളര്‍ത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യയെ ഏറെ സഹായിക്കുയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്‌ത രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂര്‍. ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ദീര്‍ഘകാലമായി പ്രതിരോധ വാണിജ്യ ബന്ധവുമുണ്ട്. ആസിയാനിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയാണ് സിംഗപ്പൂര്‍. ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപ ഉറവിടവുമാണ് ഈരാജ്യം.

2024ല്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുത്തൂ. ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍, ഹരിതോര്‍ജ്ജം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, നൈപുണ്യ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്.

കൂടുതല്‍ മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യയുമായി തങ്ങള്‍ സഹകരണം കാംക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച സിംഗപ്പൂര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറന്‍സ് വോങ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സെമികണ്ടക്‌ടര്‍, പോലുള്ള മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തങ്ങളുടെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്‌ടര്‍ രംഗത്ത് നവജാതശിശുവാണ് സിംഗപ്പൂരാകട്ടെ ആഗോള മൈക്രോചിപ് മേഖലയില്‍ പത്ത് ശതമാനവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ലോകത്തെ സെമികണ്ടക്‌ടര്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഇവരുടെ സംഭാവനയാണ്.

മൂന്നാം വട്ട ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂര്‍ മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ച കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇന്ത്യയില്‍ വച്ചാണ് നടന്നത്. സിംഗപ്പൂര്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഗാന്‍ കിം യോങിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ മന്ത്രിതല സംഘ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാണ് ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്.

ആ യോഗത്തില്‍ വച്ച് ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍, നൈപുണ്യ നിര്‍മ്മിതി, വ്യവസായ പാര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ സഹകരണമാകാമെന്ന് ധാരണയായിരുന്നു.

ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ അസ്ഥിരതകള്‍ക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂര്‍ മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇക്കുി നടക്കുന്നത്. ഇറാന്‍-യുക്രെയ്‌ന്‍ സംഘര്‍ഷം, അമേരിക്കന്‍ ചുങ്ക സമ്മര്‍ദ്ദം തുടങ്ങിയവ ആഗോള വാണിജ്യ, ഊര്‍ജ്ജ വിതരണത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയെയും സിംഗപ്പൂരിനെയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിലേക്ക് കടക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ദക്ഷിണപൂര്‍വേഷ്യന്‍ രാജ്യ്ങളുമായി വാണിജ്യം പ്രതിരോധം പോലുള്ള മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സഹകരണത്തിനാണ് നീക്കം.

ഇന്ത്യയും ആസിയാനും ആസിയാന്‍ ഇന്ത്യ വാണിജ്യ ചരക്ക് കരാര്‍ പുന-പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വാണിജ്യ കമ്മിയടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. ഇന്ത്യ ആസിയാന്‍ വാണിജ്യ ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചന നല്‍കി.

ദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്തോനേഷ്യസന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടന്ന മലേഷ്യന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്. പ്രതിരോധ, തന്ത്ര,സമുദ്ര, സാമ്പത്തിക സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രകള്‍.

ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാണ്. സിംഗപ്പൂരുമായി നമുക്ക് ശക്തമായ വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും ജയ്‌സ്വാള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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ROUNDTABLE TO BOOST TIES
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