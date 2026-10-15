ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടിയന്തര പരിഷ്കാരം വേണം; ആഗോള ക്രമം മാറുകയാണെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർ
ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങളും ബദൽ മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
Published : October 15, 2026 at 4:52 PM IST
അബുദബി: മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള ക്രമത്തിന് അനുസൃതമായി ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടിയന്തര പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. രാജ്യങ്ങളുടെ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ ശക്തമായ സഹകരണം ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബുധനാഴ്ച അബുദാബിയിൽ നടന്ന റെയ്സിന ഡയലോഗിന്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പതിപ്പിലെ ഒരു സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജയശങ്കർ. ‘ദി വേൾഡ് എഹെഡ്: പവർ, പർപ്പസ് ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റി’ (The World Ahead: Power, Purpose & Possibility) എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു.
A warm and productive meeting with DPM & FM @ABZayed of UAE. Exchanged perspectives on bilateral and global issues in the spirit of our Comprehensive Strategic Partnership. 🇮🇳 🇦🇪 https://t.co/u8RiMFSUPQ— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2026
ആഗോള ക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന വേഗതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച മന്ത്രി, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങളും ബദൽ മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരമ്പരാഗതമായ ആശ്രയങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമായ ചിന്താഗതികളിലും ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ തന്ത്രപരമായ അവബോധം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.
ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിഷ്കരണം അടിയന്തരമാണെന്നും കൂടുതൽ ശക്തമായ മിനിലാറ്ററലിസത്തിലൂടെ ഇതിന് പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മിനിലാറ്ററലിസം (Minilateralism) എന്നത് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി താരതമ്യേന ചെറിയൊരു കൂട്ടം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹകരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. വലിയ ബഹുരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ പൊതുവായ തീരുമാനങ്ങളിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇത്തരം ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുണ്ടായ പങ്കാളിത്തം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള സാഹചര്യത്തോട് രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
A great pleasure to join UAE DPM & FM Sheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan @ABZayed for the @raisinadialogue Middle East session on ‘The World Ahead: Power, Purpose & Possibility’ in Abu Dhabi. In our conversation, underscored that: ✅ It is important to recognize the increasing pace of change in the global order. Reflects both long term trends and immediate shocks. ✅ Countries respond as per their specific situation. New partnerships and fresh options are inevitably explored in that pursuit. ✅ This involves going beyond traditional comfort zones and developing sharper strategic awareness. ✅ The reform of multilateralism is urgent. It can be supported through stronger minilateralism. ✅ The 🇮🇳 🇦🇪 partnership of the last decade is a great example of our two nations responding to the changing global environment.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2026
അതേസമയം, ജയശങ്കർ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയെ അദ്ദേഹം “ഊഷ്മളവും ഫലപ്രദവും” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി, ആഗോള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനാണ് ജയശങ്കർ ബുധനാഴ്ച യുഎഇയിലെത്തിയത്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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2022 മെയ് മാസത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (CEPA) ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരവും സാമ്പത്തിക സഹകരണവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പങ്കാളികളിലൊന്നാണ് യുഎഇ. വലിയൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം താമസിക്കുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണിത്. ഊർജവിതരണത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും പ്രധാന ഉറവിടം കൂടിയാണ് യുഎഇ. അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ സമൂഹം ഇന്ത്യക്കാരാണ്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 35 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം.
2024-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 43 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ ഏകദേശം 15 ശതമാനം അബുദാബി എമിറേറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആറ് എമിറേറ്റുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യുഎഇയിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ ഗണ്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
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