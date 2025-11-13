ETV Bharat / international

ജി7 ഉച്ചകോടി: വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ആരോഗ്യം മേഖലകള്‍ സംബന്ധിച്ച് നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെന്ന് എസ്‌ ജയശങ്കര്‍

കാനഡയിൽ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കർ. മറ്റ് മന്ത്രിമാരുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തി.

ഒട്ടാവ: കാനഡയിലെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കർ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൻ്റെ (എഫ്എംഎം) ഔട്ട്റീച്ച് സെഷനിൽ ജയ്‌ശങ്കർ യുക്രേനിയൻ, സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്‌ചയും നടത്തി. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് നടന്ന സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളും പരസ്‌പര താത്‌പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്‌തു.

യുക്രേനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സാധിച്ചതായും ജയശങ്കർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ വീക്ഷണം സിബിഹ പങ്കുവച്ചതായും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഊർജം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തൂവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ബ്രസീൽ, യുകെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി ജയശങ്കർ പ്രത്യേക ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചകളും നടത്തി. ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ-നോയൽ ബാരോട്ടുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ രാജ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി. ബഹുരാഷ്ട്ര ഫോർമാറ്റുകളിൽ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബ്രസീലുമായി കൂടുതൽ വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ആരോഗ്യം, സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ സജീവമായി പര്യവേഷണം ചെയ്യുമെന്ന് ബ്രസീലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മൗറോ വിയേരയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. ജർമ്മൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോഹാൻ വാഡെഫൂളിനെ കണ്ട ശേഷം ഉഭയകക്ഷി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബന്ധങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റ്, ഇന്തോ-പസഫിക്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് താനും വാഡെഫൂളും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറി. കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി യെവെറ്റ് കൂപ്പറുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യയും യുകെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടൂവെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

കാനഡ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദിനെ കാണുകയും വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, സുരക്ഷ, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യ-കാനഡ സഹകരണം അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കാനഡയുമായി നയതന്ത്ര വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒപ്പം നടത്തിപ്പോരുന്നു.

നിലവിൽ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഒരു ഔട്ട്റീച്ച് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജയശങ്കർ നയാഗ്രയിലാണ്. നേരത്തെ വ്യാപാര, വിതരണ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ചകളും നടത്തിയിരുന്നു.

