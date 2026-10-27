ഇസ്രയേല് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്; നെസെറ്റിനെ വരുതിയിലാക്കാന് ഒരുങ്ങി 34 കക്ഷികള്, വിധി നിശ്ചയിക്കുക 7,331,981 വോട്ടര്മാര്, അഞ്ച് ലക്ഷം കന്നിക്കാര്
ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുക്കള് തന്നെ അധികാര ഭ്രഷ്ടനാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് നെതന്യാഹു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഐസന്കോട്ടിന് മുന്തൂക്കം പ്രവചിച്ച് അഭിപ്രായ സര്വേകള്.
Published : October 27, 2026 at 10:33 AM IST
ജെറുസലേം: ഇസ്രയേല് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം. 2023 ഒക്ടോബര് 7ന് ഹമാസ് നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിന്റെ ജനാധിപത്യ -നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിരന്തര വീഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ദേശീയ പാര്ലമെന്റായ നെസെറ്റിലേക്കുള്ള 26മത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് രാജ്യം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
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ഹമാസ് ആക്രമണവും ഇസ്രയേലിന്റെ സൈനിക നടപടികളുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിഷയം. ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരേ രാജ്യം സ്വീകരിച്ച സൈനിക നടപടികളും സൈനിക വിജയങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണപക്ഷമായ ലികുഡ് പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നയിച്ചത്.
എന്നാൽ, ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയടക്കമാണ് മുന് ഐഡിഎഫ് മേധാവിയും പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ ഗാദി ഐസൻകോട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയായ യാഷാർ പാർട്ടിയും പ്രചാരണത്തിൽ മുഖ്യവിഷയമാക്കിയത്. 1200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്ത ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്നതാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം. ഇതിനൊപ്പം ഗാസയുടെ ഭാവി, തീവ്ര യഥാസ്ഥിതികരായ യുവാക്കൾക്ക് നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായി.
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ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പുതിയ വോട്ടർമാർ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തീവ്രവലതുപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം പ്രചാരണം നയിച്ചിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇസ്രേയൽ പൗരന്മാർ നാട്ടിലെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു.
19 വര്ഷമായി അധികാരത്തില് തുടരുന്ന ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു തന്റെ സഖ്യത്തെ തുടര്ച്ചയായ നാല് വട്ടം പൂര്ണമായും അധികാരത്തില് നിലനിര്ത്തി. ഇസ്രയേല് രാഷ്ട്രീയത്തില് ഇത് വളരെ അപൂര്വമായ സംഗതിയാണ്. എന്നാല് ഇക്കുറി ഐസന്കോട്ടില് നിന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നെതന്യാഹു നേരിടുന്നത്. വിവിധ അഭിപ്രായ സര്വേകള് ഐസന്കോട്ടിന് മുന്തൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് സയണിസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളായ നാഫ്തലി ബെന്നെറ്റിന്റെ ബൈചാഡ്, അവിഗ്ദോര് ലിബര്മാന്റെ യിസ്റയേല് ബെയ്തനു,യായിര് ഗോലന്റെ ഡെമോക്രാറ്റുകള് തുടങ്ങിയവയും നെതന്യാഹുവിനെക്കാള് ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. എങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു കക്ഷികള്ക്കും ഭരിക്കാന് വേണ്ടുന്ന കേവലഭൂരിപക്ഷമായ മാന്ത്രിക സഖ്യ 61ലേക്ക് എത്താന് ഒരു അഭിപ്രായ സര്വേയിലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അടുത്ത നാല് മാസത്തിനുള്ളില് രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കില് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സര്ക്കാരോ ദേശീയ ഐക്യ സര്ക്കാരോ നിലവില് വരണമെന്നാണ് മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ യാരോണ് ഡാസെല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രാജ്യത്തെ ദീര്ഘകാലം ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കാന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് ഒന്നിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ദീര്ഘകാലമായ വിവാദ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നെതന്യാഹു. പ്രതിപക്ഷ നിരയില് നാല് പാര്ട്ടികളുടെ സഖ്യം നെതന്യാഹുവിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. പത്തൊന്പത് വര്ഷമെന്നത് ചെറിയ കാലയളവല്ല. താന് ഇക്കുറി അധികാര ഭ്രഷ്ടനാകുമെന്ന ഭീതി നെതന്യാഹുവിന് ഉണ്ടെന്നും ഡാസെല് പറഞ്ഞു.
തന്നെ എതിര്ക്കുന്നവര് ഇടത് കക്ഷികളാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കാനാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ശ്രമം. ഇവര് അറബ് കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും നെതന്യാഹു പറയുന്നു. ശരിക്കും ഇത് വോട്ടര്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുക്കള്ക്കാണ് തങ്ങളെ അധികാര ഭ്രഷ്ടരാക്കേണ്ടത്. എങ്കില് മാത്രമേ അവര്ക്ക്-അപകടകരമായ ഇടതു കക്ഷികള്ക്ക് -ഐസന്കോട്ടിന്റെയും ലിബര്മാന്റെയും നേതൃത്വത്തില് ഒരു സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനാകൂ. അതോട യായിര് ഗോലനും അറബ് കക്ഷികള്ക്കും ഇവിടെ വളരാനാകും. ഇവരെ തടയണമെങ്കില് ലികുഡ് പാര്ട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പില് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വരുന്നതോടെ നെതന്യാഹുവിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് ഐസന്കോട്ട് പറയുന്നത്. പുത്തന് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വരും. ഇസ്രയേലിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ നാടിനെ ഇനി നയിക്കും. ഇസ്രേയലിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരാകില്ല പുതിയ സര്ക്കാര് എന്നും ഐസന്കോട്ട് തന്റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ കുറിപ്പില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതേ സന്ദേശം തന്നെയാണ് അവിഗ്ദോര് ലിബര്മാനും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശക്തമായ ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
, "നമ്മളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടി ഉണരുക, എല്ലാവരും സൈന്യത്തിലോ സിവിലിയൻ സേവനത്തിലോ പങ്കാളികളാകാനും എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കിടാനും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാകാനും തീരുമാനിച്ച ഒരു രാജ്യത്തായിരിക്കും! വിവാഹങ്ങള് അനുവദിക്കുന്ന, എല്ലാ കുട്ടികളും അടിസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതികൾ പഠിക്കുന്ന, നിർബന്ധിത നടപടികൾക്ക് പകരം 'ജീവിക്കൂ, മറ്റുള്ളവരെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ' എന്ന തത്വം പിന്തുടരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും അത്! എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടി വളർന്നുവരുന്നത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന, സയണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, വിവേകമുള്ള, ശക്തമായ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തിലായിരിക്കും. ഇതാണ് എന്റെ പ്രതിജ്ഞ. ഇത് നിറവേറ്റാൻ, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്! ലെവിനും (Lev), നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കുമായി, എല്ലാവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക." കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ പേരക്കുട്ടിയുമൊത്തുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലിബർമാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു
ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ നെതന്യാഹുവിന്റെ സർക്കാർ ഇതുവരെ എതിർത്തുവെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, യായിർ ഗോലാനും മാറ്റത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
"ഒരു യഥാർത്ഥ വോട്ട് മാത്രമേ നെതന്യാഹുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങളെയും മാറ്റാൻ സഹായിക്കൂ. പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാറ്റാനും മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനും ശക്തമായ ഒരു ജനാധിപത്യ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അത്തരമൊരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ നെതന്യാഹുവിന്റെ സർക്കാർ എതിർത്തു; പകരം രാഷ്ട്രീയമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മീഷൻ വേണമെന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത്. അതേസമയം, തന്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ വീഴ്ചകളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു," വോട്ടെടുപ്പിന് തലേദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ച വോട്ടെണ്ണലിന് ശേഷം, പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തും. തുടർന്ന്, സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള നിയമസഭാംഗത്തെ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തും. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ 28 ദിവസത്തെ സമയം ലഭിക്കും; ആവശ്യമെങ്കിൽ 14 ദിവസം കൂടി നീട്ടി നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മറ്റൊരു പാർട്ടി നേതാവിന് 28 ദിവസത്തെ സമയം (നീട്ടി നൽകാനുള്ള അവസരമില്ലാതെ) നൽകിയേക്കാം. അതും പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, 61 നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്, മറ്റൊരു നിയമസഭാംഗത്തെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രസിഡന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം; ഇതിനായി 21 ദിവസത്തെ അധിക സമയം കൂടി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
ഒരു സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കണമെങ്കിൽ നെസെറ്റിൽ (ഇസ്രയേൽ പാർലമെന്റ്) ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് ചിലർ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, 61-ൽ കുറവ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു 'ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ' അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് (എതിർക്കുന്ന വോട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുകൂല വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ മതിയാകും). എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇസ്രയേലിന് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടി വരും. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ നെതന്യാഹു താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ഇസ്രയേൽ പാർലമെന്റിലെ 120 അംഗങ്ങളിൽ 61 പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു പക്ഷത്തിനും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതുക. ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത, ആർക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക എന്നതാണ്. മുൻപും ഇത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്; പാർലമെന്റിന് സുസ്ഥിരമായ ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ഏകദേശം നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും.
രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത ഒരു 'ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ' രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ്. നിലവിൽ ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പക്ഷത്തിന് ഇതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് 61 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കില്ല, ഒരുപക്ഷേ 56 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അവർക്കെതിരെ 52 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, ഒപ്പം രണ്ട് അറബ് പാർട്ടികൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും - എന്നാൽ അത് 61 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കില്ല. ഇതിനെയാണ് 'ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത, നെതന്യാഹുവും ഐസൻകോട്ടും ചേർന്ന് ഒരു 'ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ' (national unity government) രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ്. മുൻപും ഇസ്രയേലിൽ ഇത്തരം സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ ഇത്തരമൊരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള വഴി അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇറാൻ, ഹിസ്ബുള്ള, ഹമാസ്, ഹൂതികൾ എന്നിവരുമായി ഇസ്രയേലിന് തുറന്ന സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. ഇസ്രയേലിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം," ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ യാരോൺ ഡെസെൽ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു; രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ അസാധാരണമായ കഴിവുള്ള നെതന്യാഹുവും, മുൻ സൈനിക മേധാവിയായ ഐസൻകോട്ടും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവരിലാര് വിജയിച്ചാലും അത് ഇസ്രയേലിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രമല്ല, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം.