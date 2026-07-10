ഗാസയില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സംഭവം അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള്ക്കിടെ
ജോര്ദ്ദാനിലെ അമേരിക്കന് അല് അസ്റഖ് വ്യോമത്താവളത്തില് പത്ത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്പ്സ്
By ANI
Published : July 10, 2026 at 9:58 AM IST
ഗാസ: ഇസ്രയേല് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില് ഗാസയില് ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുത്തന് സംഭവവികാസങ്ങളെന്ന് ഗാസയിലെ പ്രതിരോധ സേനയെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരെയും ഉദ്ധരിച്ച് അല് ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
മധ്യഗാസയിലെ നുസറെത് ക്യാമ്പിലുണ്ടായ ഇസ്രയേല് ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തിലാണ് രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
അമേരിക്ക ഇറാനില് പുത്തന് ആക്രമണ പരമ്പര അഴിച്ച് വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗാസയില് നിന്നുള്ള ഈ വാര്ത്തകള്. ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പല്ഗതാഗതത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇറാന്റെ കരുത്ത് കുറയ്ക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. വാണിജ്യക്കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയും കപ്പല് ജീവനക്കാര്ക്ക് നേരെയും ഇറാന് ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
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അതേസമയം തങ്ങള് ജോര്ദ്ദാനിലെ അമേരിക്കന് അല് അസ്റഖ് വ്യോമത്താവളത്തില് പത്ത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്പ്സ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്ക ടെഹ്റാനില് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള്ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ഇനിയും ആക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കില് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കന് സൈനികത്താവളങ്ങളില് കൂടുല് ശക്തമായ ആക്രമണം നടക്കുമെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന് ഭീകര സേന അധീശത്വം തുടരുകയാണെങ്കില് മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ മറ്റ് സൈനികത്താവളങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് അവര് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
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ഗാസയില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സംഭവം അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള്ക്കിടെ
ഗാസ: ഇസ്രയേല് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില് ഗാസയില് ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുത്തന് സംഭവവികാസങ്ങളെന്ന് ഗാസയിലെ പ്രതിരോധ സേനയെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരെയും ഉദ്ധരിച്ച് അല് ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
മധ്യഗാസയിലെ നുസറെത് ക്യാമ്പിലുണ്ടായ ഇസ്രയേല് ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തിലാണ് രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
അമേരിക്ക ഇറാനില് പുത്തന് ആക്രമണ പരമ്പര അഴിച്ച് വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗാസയില് നിന്നുള്ള ഈ വാര്ത്തകള്. ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പല്ഗതാഗതത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇറാന്റെ കരുത്ത് കുറയ്ക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. വാണിജ്യക്കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയും കപ്പല് ജീവനക്കാര്ക്ക് നേരെയും ഇറാന് ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
അതേസമയം തങ്ങള് ജോര്ദ്ദാനിലെ അമേരിക്കന് അല് അസ്റഖ് വ്യോമത്താവളത്തില് പത്ത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്പ്സ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്ക ടെഹ്റാനില് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള്ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ഇനിയും ആക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കില് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കന് സൈനികത്താവളങ്ങളില് കൂടുല് ശക്തമായ ആക്രമണം നടക്കുമെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന് ഭീകര സേന അധീശത്വം തുടരുകയാണെങ്കില് മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ മറ്റ് സൈനികത്താവളങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് അവര് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.