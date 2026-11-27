ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 10 മരണം; പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും വ്യാഴാഴ്ചയുമായി ഗാസയിലുടനീളം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ നാല് വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും വെടിവയ്പ്പിലുമാണ് 10 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്
Published : November 27, 2026 at 6:40 AM IST
ഗാസ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 10 പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ദുബൈയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഒരു എണ്ണക്കപ്പലിന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടായതായി ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരും സൗദി അറേബ്യയും പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതോടെ മേഖലയിൽ ആശങ്ക ശക്തമായി.
ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും വ്യാഴാഴ്ചയുമായി ഗാസയിലുടനീളം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ നാല് വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും വെടിവയ്പ്പിലുമാണ് 10 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. പരിക്കേറ്റവരെയും മൃതദേഹങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിച്ച ഷിഫ ആശുപത്രിയിലെയും അൽ അഖ്സ രക്തസാക്ഷി ആശുപത്രിയിലെയും അധികൃതരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മധ്യ ഗാസയിലെ ദെയർ അൽ ബലയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ദമ്പതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാത്രികാല ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഗാസയിലെ സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഖാലിദ് അബു നദയെ വധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഗാസ സിറ്റിയിലും ദെയർ അൽ ബലയിലുമായി നടന്ന മറ്റ് മൂന്ന് ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഷിഫ ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയെ ഹമാസിൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മേഖലകളായി വേർതിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ രേഖയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് അൽ അഖ്സ രക്തസാക്ഷി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് സായുധരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയില്ല. മറ്റ് ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ചോ സൈന്യം ഉടൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായിട്ടും ഗാസയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും വെടിവയ്പ്പും വ്യോമാക്രമണങ്ങളും തുടരുകയാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 74,746 പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹമാസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പൊതുവെ വിശ്വസനീയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ സാധാരണക്കാരും സായുധരും എത്രയാണെന്ന് വേർതിരിച്ച് നൽകാറില്ല.
യെമനിലും സൗദിയിലും ആക്രമണം
പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ യെമനിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും വ്യാഴാഴ്ചയും സൗദി അറേബ്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാധ്യമങ്ങളും ആരോപിച്ചു. വിമതർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സൗദി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ സൈന്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഹൂതികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തായ്സ് പ്രവിശ്യയിലുടനീളം നടന്ന നിരവധി ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനീസ് അൽ അസ്ബാഹി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി സൗദി അറേബ്യയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തലസ്ഥാനമായ സനായിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളുടെ അൽ മസീറ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി സനായിലെ രണ്ട് താമസക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തെക്കൻ സനായിലെ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് സമീപമാണ് തൻ്റെ വീടെന്നും അവിടെ സ്ഫോടനങ്ങൾ പതിവാണെന്നും താമസക്കാരനായ ഖലീൽ അൽ മഖ്ലാഫി പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഈ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വടക്കൻ സനായിലും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി മറ്റൊരു താമസക്കാരിയായ റാന്ദ അൽ മഹ്വിതി അറിയിച്ചു. വിമതരും സൗദി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ സേനയും തമ്മിൽ വീണ്ടും ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. എന്നാൽ അൽ അസ്ബാഹിയുടെയും അൽ മസീറ ചാനലിൻ്റെയും അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അതേസമയം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സൗദിയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ ഒരു തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വേനൽക്കാലത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത് മുതൽ സൗദിയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഹൂതികൾ ആവർത്തിച്ച് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ജസാൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കുവൈറ്റിൽ ഇറാൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടു; രണ്ട് ഇറ്റലിക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയ നിരവധി ഡ്രോണുകൾ വ്യാഴാഴ്ച വെടിവച്ചിട്ടതായി കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യത്തിന് നേരെ ഈ മാസം നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്. തകർത്ത ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് രണ്ട് ഇറ്റലി പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു കുവൈറ്റ് സ്വദേശിക്കും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയ വക്താവ് കേണൽ സൗദ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ അത്വാൻ അറിയിച്ചു. ഹീനമായ ഇറാൻ അതിക്രമമാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു.
കുവൈറ്റിലെ ഒരു പ്രതിരോധ കരാർ കമ്പനിയിൽ റഡാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിരുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറ്റലി പൗരന്മാരെന്ന് ഇറ്റലി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണം നടന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലം കുവൈറ്റോ ഇറ്റലിയോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നവംബർ 17ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതായി കുവൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മേഖലയിൽ ഇറാൻ യാതൊരു സൈനിക, ആക്രമണ നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ സായുധ സേനയുടെ മുതിർന്ന വക്താവ് ജനറൽ അബോൾഫസൽ ഷെകാർച്ചി നിഷേധിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിലെ സംഘർഷ ഘട്ടത്തിൽ ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ നാവിക, വ്യോമ താവളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും ഈ മാസം ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
മേഖലയിൽ രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ അജ്ഞാത പ്രൊജക്ടൈലുകൾ പതിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) അറിയിച്ചു. ആദ്യ കപ്പലിന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഒമാന് കിഴക്കുവച്ചും രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിന് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ദുബൈയ്ക്ക് 93 കിലോമീറ്റർ (58 മൈൽ) പടിഞ്ഞാറുവച്ചുമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. രണ്ട് കപ്പലുകളിലെയും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് യുകെഎംടിഒ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ടാങ്കറുകൾ നാവിക മൈനുകളിൽ തട്ടി തീപിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ്റെ അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് വ്യാഴാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ നിന്നും കനത്ത പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ പുറത്തുവിട്ടു. ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും സമീപ ജലാശയങ്ങളിലും ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ വലിയ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മാസത്തിന് ശേഷം ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒക്ടോബറിലാണെന്ന് യുകെഎംടിഒ വ്യക്തമാക്കി. ചില കപ്പലുകൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നതായും ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനിടെ നവംബർ 17ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അബുദബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കാണാതായ ജോർദാൻ സ്വദേശിയായ ജീവനക്കാരൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തതായി ജോർദാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഫ്ലൈദുബൈ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ നീക്കം; മൊസാദ് അനുമതി നൽകിയില്ല
പ്രതിനിധി സംഘം യുഎഇ സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ദുബൈയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈദുബൈയുടെ നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽപന തുടങ്ങിയതായി ഫ്ലൈദുബൈ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രതികരിച്ചു.
ഒക്ടോബറിൽ കോടാലിയുമായി എത്തിയ ഒരു പൈലറ്റ് വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ദുബൈയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ ഇസ്രയേൽ നിർത്തിവച്ചത്. യാത്രക്കാർ പൈലറ്റിനെ കീഴടക്കുകയും വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രയേലും ഒമാനും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒമാൻ പൗരനായ പൈലറ്റിന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറക്കാൻ എങ്ങനെ അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു.
Also Read:- COP31 ധാരണയില്ലാതെ അവസാനിച്ചു, എന്ത് കൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി പരാജയപ്പെട്ടു, എന്ത് കൊണ്ട് ഉച്ചകോടികള് ഇപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു?