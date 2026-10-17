വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പലസ്തീനികൾക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വ്യാപക അക്രമം; മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് പരിക്ക്
സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കുടിയേറ്റക്കാർ പലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുന്നത്. വംശീയ ഉന്മൂലനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഇസ്രയേൽ ഇതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിമർശിച്ചു.
Published : October 17, 2026 at 7:10 AM IST
അബു ഫലാഹ്: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ പലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വ്യാപക അക്രമം. ഒലിവ് വിളവെടുപ്പിനിടെയുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്കും ഗ്രാമവാസികൾക്കും മർദനമേറ്റു. അക്രമികൾ വാഹനങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു.
വടക്കൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ എട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും അക്രമം നടന്നതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും പലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് സൊസൈറ്റിയും അറിയിച്ചു. പതിനായിരക്കണക്കിന് പലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗമായ ഒലിവ് തോട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അക്രമം അരങ്ങേറിയത്. ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് പലസ്തീനികൾക്ക് നേരെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമം വർധിച്ചത്.
തീവ്രവലതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഗ്രാമവാസികളും കുറ്റപ്പെടുത്തി. സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കുടിയേറ്റക്കാർ പലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുന്നത്. വംശീയ ഉന്മൂലനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഇസ്രയേൽ ഇതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിമർശിച്ചു. സൈനികർ അക്രമം തടയുകയോ പലസ്തീനികളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് അക്രമികൾക്ക് സഹായം നൽകുകയാണെന്നും ഇസ്രയേലി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ യേഷ് ദിൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സിവ് സ്റ്റാൾ വ്യക്തമാക്കി.
ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ സൈനിക ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പലസ്തീനികളും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാരുമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി യുഎൻ മാനുഷിക കാര്യ ഏകോപന സമിതി കഴിഞ്ഞ മാസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അബു ഫലാഹിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവം ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സമാധാന പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഒലിവ് വിളവെടുപ്പിനെത്തിയ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമികൾ വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഹെയ്ഡി ലെവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുപ്പികളും കവണകളുമായി എത്തിയ അക്രമികൾ പത്ത് മിനിറ്റോളം തന്നെ മർദിച്ചുവെന്നും കാമറയും ബാഗും സംരക്ഷിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും ലെവിൻ പറഞ്ഞു.
പ്രസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹെൽമെറ്റും സുരക്ഷാ വസ്ത്രവും ധരിച്ചതിനാലാണ് ഗുരുതരമായ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അക്രമികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റും ഫോറിൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും ഇസ്രയേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്നും നടപടിയെടുക്കണമെന്ന നിരന്തരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ഫോറിൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അക്രമങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നതായും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
സൈന്യത്തിൻ്റെ വെടിവയ്പ്പ്
ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളിലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം അബു ഫലാഹിലെത്തിയ ഇസ്രയേൽ സൈനികർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അബ്ദൽ ജാബർ ഹസ്സന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. ആയുധങ്ങളില്ലാതെ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ നിന്നിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെയാണ് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധവുമായി സൈനികർക്ക് നേരെ ഓടിയടുത്തതിനാലാണ് വെടിവച്ചതെന്നാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഈ വാദം തള്ളിയ മറ്റൊരു കൗൺസിൽ അംഗമായ നാസിം സാലിഹ് ഷോമാൻ, ഒലിവ് വിളവെടുപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഹസ്സനെ തൊട്ടടുത്തുനിന്നാണ് സൈന്യം വെടിവച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ആറിടങ്ങളിലായി പതിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലായി നാല് പേർക്ക് കൂടി പരിക്കേറ്റതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാസം ആദ്യം വിളവെടുപ്പ് സീസൺ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നാല് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റാമല്ല ആസ്ഥാനമായുള്ള പലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
റാമല്ലയ്ക്ക് വടക്കുകിഴക്കുള്ള തുർമുസ് അയ്യ ഗ്രാമത്തിൽ കുടിയേറ്റക്കാർ നിരവധി കാറുകൾ കത്തിച്ചതായി മേയർ നവാഫ് സ്ഗൂൽ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ കാത്തിരുന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൈന്യം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.
പ്രതിസന്ധിയിലായി കർഷകർ
പലസ്തീൻ ഫാർമേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും ഇത് തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കുടിയേറ്റക്കാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് മരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ കർഷകർക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായതായി യൂണിയൻ പ്രതിനിധി അബ്ബാസ് മിൽഹെം പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷത്തെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അബു ഫലാഹിൽ അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കുടിയേറ്റക്കാർക്കൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേലി സമാധാന പ്രവർത്തകനായ ജോനാഥൻ പൊള്ളാക്ക് പറഞ്ഞു. കർഷകരെ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം നൽകുക മാത്രമാണ് അക്രമികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമം ചുരുക്കം ചില യുവാക്കളുടെ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രതികരണം. അബു ഫലാഹിലെ അക്രമത്തെ അപലപിച്ച അദ്ദേഹം, സംഭവത്തിൽ പലസ്തീനികൾക്കും സമാധാന പ്രവർത്തകർക്കും പങ്കുണ്ടോയെന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ജൂഡിയ, സമരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂത നിവാസികളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ പേരുകളാണ് ജൂഡിയയും സമരിയയും.
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