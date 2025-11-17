പലസ്തീന് രാജ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് വീണ്ടും ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസ്താവന ഗാസപ്രമേയത്തില് ഹിതപരിശോധന നടക്കാനിരിക്കെ
പലസ്തീന് രാഷ്ട്ര വിരുദ്ധ നിലപാടില് ഒരിഞ്ച് പോലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാവര്ത്തിച്ച് നെതന്യാഹു. ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ യാതൊരു ഭീഷണിയും വിലപ്പോകില്ലെന്നും നെതന്യാഹു.
Published : November 17, 2025 at 1:45 PM IST
ടെല്അവീവ്: പലസ്തീന് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഏത് നീക്കവും ശക്തമായി എതിര്ക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. പലസ്തീന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അമേരിക്ക തയാറാക്കിയ ഗാസ പ്രമേയത്തിന്മേല് ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സമിതിയില് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.
പലസ്തീന് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെ ദീര്ഘകാലമായി തന്നെ നെതന്യാഹു എതിര്ത്ത് വരികയാണ്. ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഹമാസിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇസ്രയേല് അതിര്ത്തിയില് ഹമാസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വലിയൊരു രാഷ്ട്രമായി അത് പരിണമിക്കുമെന്നുമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ വാദം. എന്നാല് അമേരിക്ക ഗാസ വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദ്ദേശവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ തന്റെ നിലപാടില് അയവ് വരുത്താന് നെതന്യാഹു നിര്ബന്ധിതമായിരുന്നു.
റഷ്യ, ചൈന, ചില അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുടെ എതിര്പ്പ് വകവയ്ക്കാതെ അമേരിക്ക തയാറാക്കിയ ഗാസ പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി വോട്ടിങിനായി വയ്ക്കുകയാണ്. ഗാസയുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി ഒരു രാജ്യാന്തര മേല്നോട്ടമുള്ള ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതേസമയം അമേരിക്കന് പ്രമേയത്തിനെതിരെ ഹമാസും പലസ്തീനിലെ മറ്റ് ചില സംഘങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തങ്ങളുടെ മേല് ഒരുരാജ്യാന്തര നയം അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഇത് ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമാകുമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള് നിശ്ചയിക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം. ഇത്തരമൊരു സമാധാന സേനയില് ഇസ്രയേല് ഉണ്ടാകരുതെന്നും അവര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്നോട്ടത്തിലാകണം ഇതെന്നും ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഗാസയെ നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശവും ഇവര് തള്ളുന്നു. ഗാസയെ സൈനിക മുക്തവും ഹമാസിനെ ആയുധ മുക്തവും ആക്കണമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പക്ഷം. ഇത് സാധാരണ നിലയില് നടക്കില്ലെങ്കില് കഠിനമായ മാര്ഗങ്ങള് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന നിര്ദ്ദേശവും നെതന്യാഹു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
അമേരിക്കയുടെ സമ്മര്ദ്ദം മൂലം ഈ സൈന്യത്തിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സൈനികരെ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പലസ്തീന്റെ ആത്മബോധത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ ഭാഷയില് പ്രമേയത്തില് തിരുത്തിക്കുറിക്കലുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഒരു മാര്ഗമാണ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയെന്നും പ്രമേയം അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഇതിനെതിരെ റഷ്യ കൊണ്ടു വന്ന പലസ്തീന് രാഷ്ട്രത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രമേയം കുറച്ച് കൂടി ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ്.
ദീര്ഘകാലമായി തുടരുന്ന പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ഒരു അവസാനമുണ്ടാക്കാന് ഇസ്രയേലിന് സമീപം പലസ്തീന് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണം മാത്രമാണ് പോംവഴി. പലസ്തീന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് നെതന്യാഹു അനുകൂലികളുടെ പക്ഷം. പലസ്തീന് രാഷ്ട്രമെന്ന ആശയത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ നിലപാടില് കടുകിടെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് നെതന്യാഹു ആവര്ത്തിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്.
ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര സമ്മര്ദ്ദം കൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. തനിക്ക് ആരുടെയും ശുപാര്ശകളോ ട്വീറ്റുകളോ ക്ലാസുകളോ വേണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു പറയുന്നു. ഗാസയിലെ യുദ്ധവേളയില് ആ സമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറില് ബ്രിട്ടന് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും പലസ്തീനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് നെതന്യാഹു ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഹമാസിന് പുരസ്കാരം നല്കുകയാണ് ഇവരെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് അക്രമം വര്ദ്ധിക്കുന്നു
ഇസ്രയേല് അധീന വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് ജൂതന്മാരാല് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇസ്രയേല് നേതാവ് ആദ്യമായി പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി. ചെറു ന്യൂനപക്ഷമാണ് അക്രമം നടത്തുന്നതെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ വാദം. എന്നാല് വ്യാപക അക്രമങ്ങള് അരങ്ങേറുന്നുവെന്നാണ് പലസ്തീനികളും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പറയുന്നത്. സര്ക്കാര് ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നുവെന്നും അവര് ആരോപിക്കുന്നു.
പത്തൊന്പതുകാരനായ ഒരു പലസ്തീന്കാരന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചതായി പലസ്തീന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് നടക്കുന്ന ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ഇതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ആക്രമണത്തോടൊപ്പം പലസ്തീന്കാര് താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് കടന്നു കയറിയുള്ള അക്രമങ്ങളും അരങ്ങ് തകര്ക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നബ്ലൂസിലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനമെന്നാണ് ഇസ്രയേല് സൈന്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള് സൈന്യത്തിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് എറിഞ്ഞു. സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഒരാളെ വധിച്ചതായി പിന്നീട് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ ഫറ മേഖലയിലാണ് ഈ സംഭവം. എന്നാല് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ഇവര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പലസ്തീന് പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.ഞായറാഴ്ചത്തെ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പുറമെ രണ്ടാഴ്ചയായി തുടരുന്ന അക്രമത്തില് വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് പതിനഞ്ചിനും പതിനേഴിനുമിടയില് പ്രായമുള്ള ആറ് പേര് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചെന്ന് പലസ്തീന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. നാല് വ്യത്യസ്ത വെടിവയ്പുകളിലായാണ് ഇത്. ഈ ആക്രമണങ്ങള് ഇസ്രയേലിലെ തീവ്ര വലത് പക്ഷ സര്ക്കാര് തന്നെ നടത്തുന്നതാണെന്നാണ് പലസ്തീന് വാദം.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ സംഭവങ്ങള് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാഴ്ച അമേരിക്കന് വിദേശകാര്യസെക്രട്ടറി മാര്ക്ക് റൂബിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഗാസയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.