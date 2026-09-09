അറസ്റ്റ് ഭീഷണിക്കിടെ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയിലേക്ക്; യുഎൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും
നെതന്യാഹുവിനെ യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയെന്ന് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് യുഎൻ സ്ഥാനപതി
Published : September 9, 2026 at 10:01 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഗസയിലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയിലെത്തും. ഈ മാസം നടക്കുന്ന ലോകനേതാക്കളുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നെതന്യാഹു ഒരു ദിവസത്തെ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനമാണ് നടത്തുകയെന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ യുഎൻ സ്ഥാനപതി ഡാനി ഡാനൻ വ്യക്തമാക്കി.
നെതന്യാഹുവിനെ യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയെന്ന് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ഡാനി ഡാനൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, നെതന്യാഹുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ മേയർക്ക് തൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നീട് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
ഇസ്രയേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും, തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഡാനൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗസയിൽ ഹമാസിനെതിരെ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെതന്യാഹു വലിയ തോതിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സന്ദർശനം.
ഐസിസി വാറൻ്റും അമേരിക്കയുടെ നിലപാടും
ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും മംദാനിയുടെ ഓഫിസ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 2024 നവംബറിൽ നെതന്യാഹുവിനും മറ്റൊരു ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി (ഐസിസി) പുറപ്പെടുവിച്ച അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മേയർ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മാനവികതയ്ക്ക് എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം.
ഹമാസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടിണിയെ ഒരു യുദ്ധായുധമായി നെതന്യാഹു ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും, സാധാരണക്കാരെ മനഃപൂർവം ലക്ഷ്യം വച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഐസിസി വാറൻ്റിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിസി അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെങ്കിലും, അതിനായി ഫെഡറൽ സർക്കാരിനെ മംദാനി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയിലെ അംഗങ്ങളല്ല. മാത്രമല്ല, ട്രംപ് ഭരണകൂടം കോടതിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഐസിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേൽ നിരവധി ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
സന്ദർശന സമയവും പ്രതിഷേധ സാധ്യതയും
സെപ്റ്റംബർ 23ന് രാത്രി വൈകി ന്യൂയോർക്കിലെത്തുന്ന നെതന്യാഹു, 24ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് യുഎൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നും അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും ഡാനൻ അറിയിച്ചു. 193 യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനം ജൂത അവധി ദിനങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, പ്രധാനമന്ത്രി പദം നിലനിർത്താനുള്ള നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും ഇതേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 28 വരെ നടക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾക്കിടെ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് തെരുവുകളിൽ കൂടുതൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഡാനൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ നെതന്യാഹു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ഈ വർഷവും സമാനമായ മറ്റൊരു പ്രകടനം താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡാനൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നെതന്യാഹു വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായ നേതാവാണെന്നും, ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ഇസ്രയേൽ സ്ഥാനപതി വ്യക്തമാക്കി. ഗസയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഈ സന്ദർശനത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
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