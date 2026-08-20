ലോകത്തെ കരയിപ്പിച്ച ഹിന്ദ് റജബിൻ്റെ കൊലപാതകം; ഒടുവില് ഇസ്രയേല് സൈന്യം ക്രിമിനല് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു
മാസങ്ങള് നീണ്ട സമ്മര്ദ്ദത്തിനൊടുവിലാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഈ അസാധാരണ നടപടി. ഹിന്ദ് റജബിൻ്റെയും 15 പലസ്തീൻ പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെയും കൊലപാതകത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : August 20, 2026 at 1:42 PM IST
ജെറുസലേം: ഗസയില് ലോകമനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ച ഹിന്ദ് റജബ് എന്ന അഞ്ച് വയസ്സുകാരിയുടെയും അവരെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ പാരാമെഡിക്കല് ജീവനക്കാരുടെയും കൊലപാതകത്തില് ഇസ്രയേല് സൈന്യം ക്രിമിനല് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യാന്തരതലത്തില് കടുത്ത അമര്ഷത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായ ഈ സംഭവത്തില്, മാസങ്ങള് നീണ്ട സമ്മര്ദ്ദത്തിനൊടുവിലാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഈ അസാധാരണ നടപടി. ഹിന്ദ് റജബിൻ്റെയും 15 പലസ്തീൻ പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെയും കൊലപാതകത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
എന്നാൽ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ, ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് മൂന്ന് പ്രമുഖ അക്രമങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
ലോകത്തെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരിയുടെ മരണം
2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ അധിനിവേശത്തിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഹിന്ദിൻ്റെ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ, വെടിയൊച്ചകൾക്കിടയിൽ ഭയന്നുവിറച്ച് സഹായത്തിനായി ഫോണിൽ കരഞ്ഞുപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞു ഹിന്ദ് ലോകത്തിന് മുന്നിലെ ഒരു വിങ്ങുന്ന ഓർമ്മയാണ്.
കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തിയ ആംബുലൻസിന് നേരെയും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തു. 12 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹിന്ദിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും രണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. അന്ന് ആംബുലൻസിന് നേരെ വെടിവെച്ചതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം വെറുമൊരു "കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ" മാത്രമാണെന്നും കുറ്റക്കാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഇതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഹിന്ദിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയും പലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസൻ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിന്ദിൻ്റെ ദാരുണമായ മരണം ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച "ദി വോയിസ് ഓഫ് ഹിന്ദ് റജബ്" എന്ന ഡോക്യുഡ്രാമ ഓസ്കാർ നാമനിർദ്ദേശമടക്കം നേടി ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
പരാമെഡിക്കലുകളെ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചുമൂടി
2025 മാർച്ച് മാസത്തിൽ റഫയിൽ പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തിയ ആംബുലൻസുകൾക്ക് നേരെയും തുടർച്ചയായി ഇസ്രയേൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. റെഡ് ക്രസൻ്റിലെയും സിവില് ഡിഫൻസിലെയും 15 അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തകരാണ് അന്ന് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടക്കുഴിമാടത്തിൽ മൂടുകയായിരുന്നു.
വൻ പ്രതിഷേധം, അവഗണിക്കപ്പെട്ട് മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾ
പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തക മറിയം ദഗ്ഗ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആശുപത്രി ആക്രമണമടക്കം മറ്റ് പല പ്രമുഖ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നുവെച്ച ഇസ്രയേൽ തീരുമാനത്തെ തെറ്റായതും വേദനാജനകവും എന്നാണ് വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ സ്ഥാപകൻ ഷെഫ് ജോസ് ആൻഡ്രെസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 73,000-ത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഗസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. ഇസ്രയേലിൻ്റേത് വംശഹത്യയാണെന്നും യുദ്ധക്കുറ്റമാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ സൈനികർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സ്വന്തം നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ വാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറ്റക്കാരായ സൈനികർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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