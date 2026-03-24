അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഇറാൻ; രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടന്നതായി ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ
ഇറാന് അമേരിക്കമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രയേല് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട്. ഇറാന് ചര്ച്ചകളില് ഏര്പ്പെടുന്നുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശ വാദം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Published : March 24, 2026 at 3:14 PM IST
റിയാദ്: അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ഇറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമേനി അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമമായ 'യെദിയോത്ത് അഹ്റോണോത്തിനെ' ഉദ്ധരിച്ച് അറബ് ന്യൂസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
അമേരിക്കയുമായി ഇറാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ച് അഹ്റോണോത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ ചർച്ചകൾക്ക് ഇറാൻ ഭരണകൂടം അംഗീകാരം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചിയും യുഎസ് ഇടനിലക്കാരൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും തമ്മിലാണ് രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടന്നതെന്ന് അഹ്റോണോത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ അമേരിക്കയുമായി ഇറാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം ഇറാഖ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. "കഴിഞ്ഞ 24 ദിവസമായി ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ പ്രകോപനരഹിതമായ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് ടെഹ്റാൻ വാഷിങ്ടണുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന്" വക്താവ് പറഞ്ഞു.
"ആഗോള ഊർജ പാത സംയുക്തമായി നിയന്ത്രിക്കും"
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വളരെ വേഗം തുറക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. "ഇറാനുമായി അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ വിജയകരമായി തുടർന്നാൽ വളരെ വേഗം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്ന്" ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും ആഗോള ഊർജ്ജ പാത സംയുക്തമായി നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാന് നേരെ നടത്തിയ സമീപകാല ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാന്റെ മുതിർന്ന നേതൃത്വത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഇറാന്റെ പവർ പ്ലാൻ്റുകൾക്കും ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമെതിരായ സൈനിക നടപടി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വൈകിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക നിർദ്ദേശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്. സംഭാഷണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ സംഘർഷം നാല് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടു. സംഘർഷം ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ മാരകമായി ബാധിച്ചു. പ്രതിദിനം 15 ദശലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയും 5 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാതയാണ് ഹോർമുസ്. ഇത് ആഗോള സമുദ്രമാർഗ്ഗ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏകദേശം 25 ശതമാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
