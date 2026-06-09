ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയാൽ തിരിച്ചടിക്കും; ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ
ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ പിന്മാറില്ല, ചർച്ചകൾക്കും തയ്യാർ, നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്
By ANI
Published : June 9, 2026 at 1:15 PM IST
ടെൽ അവീവ്: ലബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ ഇസ്രയേൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്ത് ഹിസ്ബുല്ല എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ബെയ്റൂത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തെക്കൻ ബെയ്റൂത്തിലെ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ദാഹിയയെ വടക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെപ്പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് കാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. വടക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണവും ദാഹിയയിലെ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും, ലബനനിൽ ഹിസ്ബുല്ല ഭീകര സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (ഐഡിഎഫ്) തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറാൻ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളും കാറ്റ്സ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ ഭീഷണികളെ ഇസ്രയേൽ പൂർണമായും നിരാകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലബനനെയും ഇറാനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ഏത് ശ്രമത്തെയും വലിയ ശക്തിയോടെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആക്രമണം നിർത്തിവച്ചെന്ന് നെതന്യാഹു
അതേസമയം, ഇറാനുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ നിർത്തിവച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ടെഹ്റാൻ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോരാട്ടം നിർത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടെഹ്റാനിലെ ഭീകര ഭരണകൂടത്തെ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം അവർ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തിയതിനാലാണ് നിലവിൽ വെടിവയ്പ്പ് അവസാനിച്ചതെന്ന് നെതന്യാഹു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇറാനിലെ ഭീകര ഭരണകൂടം വീണ്ടും തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലബനനെ പിന്തുണച്ചും ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടികളോടുള്ള പ്രതികരണമായുമാണ് തങ്ങളുടെ സമീപകാല ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യം പറഞ്ഞതായി തസ്നിം ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലബനനിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഇറാൻ്റെ സായുധ സേന ഇസ്രയേലിന് വേദനാജനകമായ മറുപടി നൽകിയെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാനും
ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ലബനനിൽ സൈനിക നടപടി പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ടെഹ്റാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തെക്കൻ ലബനനിൽ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമണങ്ങളും ശത്രുതാപരമായ പ്രവൃത്തികളും തുടരുകയാണെങ്കിൽ, മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ വളരെ കഠിനവും തകർപ്പനുമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ തുടരുന്നതിനും ടെഹ്റാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ രാജ്യം പിന്മാറില്ലെന്നും ചർച്ചകൾക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നിടുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സൈനിക സജ്ജീകരണവും നയതന്ത്രവും ദേശീയ ശക്തിയുടെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ തൂണുകളാണെന്ന് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പോസ്റ്റിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ടെഹ്റാൻ ഒരു പാത മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നയതന്ത്രവും പ്രതിരോധവും ദേശീയ ശക്തിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകളാണെന്നും, തങ്ങൾ യുദ്ധക്കളമോ ചർച്ചാ മേശയോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വെടിനിർത്തലിന് ശ്രമമെന്ന് ട്രംപ്
അതിനിടെ, ഇറാനും ഇസ്രയേലും ഉടനടി വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചു. ടെഹ്റാനിൽ ടെൽ അവീവ് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ ആക്രമണങ്ങളുടെയും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് പൂർണമായ പരിഹാരം കാണാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമാധാന കരാറിൻ്റെ അന്തിമ ചർച്ചകൾ നിലവിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, അജ്ഞതയോ വിഡ്ഢിത്തമോ അന്തിമ കരാറിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇസ്രയേലും ഇറാനും ഉടനടി വെടിനിർത്തൽ നടത്താൻ നോക്കുകയാണെന്നും, സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കരാറിലെത്തുന്നത് വരെ ഇറാനുമേലുള്ള വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ഉപരോധം തുടരുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കുറിച്ചു. അന്തിമ കരാറിലെത്തുന്നത് വരെ ഉപരോധം പൂർണ ശക്തിയോടെയും ഫലത്തോടെയും നിലനിൽക്കുമെന്നും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നീങ്ങണമെന്നും പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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