തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണം വേണം; ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നെതന്യാഹു
ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും വിലയിരുത്താൻ ഇരു നേതാക്കളും ടെലിഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു
By ANI
Published : November 2, 2026 at 8:50 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരെ അടിയന്തര സൈനിക ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര പരിഹാരം കാണാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിനുള്ള കടുത്ത ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഈ ആവശ്യമെന്ന് ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും വിലയിരുത്താൻ ശനിയാഴ്ച ഇരു നേതാക്കളും ടെലിഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭാഷണം വളരെ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, തികച്ചും നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് നടന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച അയോവയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, നെതന്യാഹുവുമായുള്ള സംഭാഷണം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ഇറാൻ വിഷയമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയാറായില്ല.
നയതന്ത്രവും സൈനിക നീക്കവും
ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നടപടി വേണമെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നയതന്ത്രപരവും സൈനികവുമായ തന്ത്രങ്ങൾ സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോകാനാണ് അമേരിക്ക നിലവിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നാൽ അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളും അമേരിക്ക സജീവമായി നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ ധൃതിയില്ലെന്നും ശനിയാഴ്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇറാനിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പിക്കാക്സ് പർവതനിരകളിലെ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചത്. ഈ കേന്ദ്രം വഴി ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സംശയം അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമുണ്ട്.
സജീവമായി നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ
ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറാൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ മേധാവി മൊഹ്സിൻ റെസായിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കിടെ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇറാനിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണിതെന്ന് ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള മധ്യസ്ഥർ ഞായറാഴ്ച ഇറാൻ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
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അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായി ഇതുവരെ യാതൊരു കരാറിലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ടെഹ്റാൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വാഷിങ്ടൺ നൽകുന്ന മറുപടിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കായി തങ്ങൾ എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, മറ്റ് വഴികൾ തേടാതെ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്ക വിവേകം മറുഭാഗം കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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