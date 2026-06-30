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സിറിയൻ നഗരത്തിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം; കല്ലെറിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ

ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇസ്രയേൽ സൈനിക നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ISRAEL SYRIA CONFLICT ISRAELI TROOPS IN ABDIN WEST ASIA CRISIS ISRAEL MILITRY
Girl walk through road (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 10:39 AM IST

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ഡമാസ്കസ്: തെക്കൻ സിറിയയിലെ അബ്ദിൻ നഗരത്തിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും വാഹനങ്ങളും പ്രവേശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷം. സൈനിക പട്രോളിങ് തടയാനായി പ്രദേശവാസികൾ റോഡുകളിൽ കല്ലുകൾ നിരത്തുകയും യുവാക്കളും കുട്ടികളും സൈന്യത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഫർ സോണിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കടന്നുകയറിയതാണ് പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

ഭീതിയിലായി പ്രദേശവാസികൾ
ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇസ്രയേൽ സൈനിക നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രകോപിതരായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെയും മതിലുകൾക്ക് നേരെയും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയിൽ വെടിയുതിർത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പീരങ്കി ആക്രമണവും നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭയന്നരണ്ട ജനങ്ങൾ ഗ്രാമം വിട്ടോടി. തിങ്കളാഴ്ചയായിട്ടും പലരും തിരികെ വരാൻ തയാറായിട്ടില്ല. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ ശക്തമായ സൈനിക നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

ISRAEL SYRIA CONFLICT ISRAELI TROOPS IN ABDIN WEST ASIA CRISIS ISRAEL MILITRY
shop in abdin (AP)

രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അവർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ മുഹമ്മദ് അൽ ഹസ്സൻ പറഞ്ഞു. പൊട്ടിയ ഷെല്ലുകൾ നോക്കിനിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമീപം നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. കവചിത വാഹനങ്ങളിലാണ് അവർ വരുന്നതെന്നും ഗ്രാമത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കുകയും ചില വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാതിലിൽ മുട്ടുമ്പോൾ ആരും തുറന്നില്ലെങ്കിൽ, വാതിൽ തകർത്ത് അവർ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കും. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഭയന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നും അവരുടെ വരവ് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബഫർ സോൺ നിയന്ത്രണം
2024 ഡിസംബറിലാണ് തെക്കൻ സിറിയയിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഫർ സോൺ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്തത്. സിറിയൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബഷാർ അൽ അസദ് വിമത ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നടപടി. സായുധ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള താത്കാലിക നടപടിയാണിതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സിറിയയിലെ ബഫർ സോൺ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് അടുത്തിടെ മുതിർന്ന ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ISRAEL SYRIA CONFLICT ISRAELI TROOPS IN ABDIN WEST ASIA CRISIS ISRAEL MILITRY
abdin road side (AP)

2023 ഒക്ടോബറിൽ തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ സ്വീകരിച്ച കൂടുതൽ ആക്രമണാത്മക തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തെക്കൻ സിറിയയിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഗാസയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഹിസ്ബുല്ല മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രയോഗിച്ച ലെബനൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും സിറിയയും അവർ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ബഫർ സോണുകൾ എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ഭാവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.

തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ
അസദ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സിറിയയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സായുധ സംഘം പ്രയോഗിച്ച രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് അപവാദം. എന്നാൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സിറിയൻ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം പലപ്പോഴും പ്രദേശവാസികളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനും മാരകമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 235 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പിന്മാറണമെന്ന് സിറിയൻ ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റ് അഹ്മദ് അൽ ശറ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അബ്ദിനിലെ ഇസ്രയേൽ കടന്നുകയറ്റത്തെയും ഷെല്ലാക്രമണത്തെയും സിറിയൻ സർക്കാരും അപലപിച്ചു.

ISRAEL SYRIA CONFLICT ISRAELI TROOPS IN ABDIN WEST ASIA CRISIS ISRAEL MILITRY
two boys in abdin (AP)

24 മണിക്കൂറിനിടെ അബ്ദിനിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷമാണിത്. തെക്കൻ സിറിയയിൽ സായുധരായ ആളുകളെ വധിച്ചതായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ഇസ്രയേൽ സൈനികരെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് സായുധരെ വധിച്ചതായി തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഇസ്രയേൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സിറിയയിൽ എവിടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ഹദർ ഗ്രാമത്തിന് തെക്ക് പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന അപരിചിതരായ രണ്ടുപേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൊണ്ടുപോയതായും ഹദർ ഗ്രാമത്തിലെ മേയർ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നതായി ഇമാദ് ഹസ്സൂൺ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു. അവർ ഹദറിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലെന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ISRAEL SYRIA CONFLICT ISRAELI TROOPS IN ABDIN WEST ASIA CRISIS ISRAEL MILITRY
two boys walk along road near a damaged building in abdin (AP)

അബ്ദിനിലെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സായുധരായ ആളുകൾ ഇസ്രയേൽ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായും എന്നാൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ കരാറിലെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും സിറിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുമെന്ന് അബ്ദിനിലെ ജനങ്ങൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്.

പ്രതിസന്ധിയിലായി ജനങ്ങൾ
അസ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെ ഭയന്നും, തൊഴിലില്ലായ്മയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണവും ഈ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പലരും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണ്. അബ്ദിനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷാ ചെക്ക്പോസ്റ്റ്. ഇവിടെ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ക്ഷാമം മൂലം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളവെടുക്കാനോ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് 66കാരനായ സുബ്ഹി അൽ തവ്ൽബി പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു പിന്തുണയെങ്കിലും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൈനിക കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേലിനുമേൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിറിയയെ തകർത്ത 13 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് ശേഷം, തങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ഭീഷണിയല്ലെന്നും സുസ്ഥിരമായ ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സിറിയക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവർ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്നും ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് സമാധാനപരമായാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും അൽ ഹസ്സൻ ചോദിക്കുന്നു.

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TAGGED:

ISRAEL MILITARY INCURSION
SYRIA BUFFER ZONE CRISIS
MIDDLE EAST CONFLICT NEWS
ABDIN TOWN LOCAL PROTESTS
ISRAEL SYRIA BORDER CLASHES

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