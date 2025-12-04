ചികിത്സയ്ക്കായി റഫാ അതിർത്തി തുറക്കും; വിദേശത്ത് ചികിത്സ തേടുക 16,500 പലസ്തീനികള്
ഗാസയില് അടിയന്തരമായി വിദേശത്ത് നിന്നും ചികിത്സ ലഭിക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ഗാസയില് നിന്നു പുറത്തുപോകാനായി റഫാ അതിര്ത്തി തുറക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചത്.
Published : December 4, 2025 at 9:36 AM IST
ജറുസലം: പലസ്തീനികളുടെ അടിയന്തര വൈദ്യ ചികിത്സയ്ക്കായി റഫാ അതിര്ത്തി തുറക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചു. ആക്രമണം നിലനില്ക്കെയാണ് ഗാസയില് നിന്ന് വൈദ്യസഹായത്തിനായി പുറത്ത് പോകുന്നവര്ക്കായി റഫാ അതിര്ത്തി തുറക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരും രോഗികളുമായ 16,500 പലസ്തീൻകാർക്ക് വിദേശത്ത് അടിയന്തര ചികിത്സ വേണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹമാസ് കൈമാറിയ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് ബന്ദികളുടേതല്ലെന്ന് ഇസ്രയേല് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് മൃതദേഹ കൈമാറ്റങ്ങള് നടന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങള് ഇസ്രയേല് ബന്ദികളുടേതല്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണം വന്നത്. ഫോറന്സിക് പരിശോധനകള് അടക്കം കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയത്.
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ പ്രസ്താവനയില് മൃതദേഹങ്ങള് എന്നതിന് പകരം കണ്ടെത്തലുകള് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇസ്രയേലി പൗരനായ റാൻ ഗ്വിലി, തായ് പൗരനായ സുക്തിസാക്ക് റിന്തലക് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഗാസയിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. തായ്ലൻഡിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക തൊഴിലാളിയായ റിന്തലക് ആക്രമണത്തിൽ ഏറെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ കിബ്ബൂത്സ് ബേരിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കൈമാറുന്നതോടെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ടം അവസാനിക്കും. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യാന്തര സേന ഗാസയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെടിനിര്ത്തല് നിലനില്ക്കെ ഒക്ടോബര് ആദ്യ വാരം മുതല് ഇതുവരെ 20 ബന്ദികളെ ജീവനോടെയും 26 പേരുടെ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളായും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഒരു ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹത്തിനായി ഇസ്രയേല് 25 പലസ്തീനുകാരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് തിരികെ നല്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഗാസ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇതുവരെ 330 മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.
മൃതദേഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹമാസ് പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു. യുദ്ധത്തില് ഗാസയിലുണ്ടായ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം കാരണം മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നത് ശ്രമകരമാണെന്ന് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹമാസിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളോട് ഇസ്രയേല് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് മൃതദേഹങ്ങള് ഭാഗികമായാണ് കൈമാറിയതെന്നും കൂടാതെ മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തിയെന്ന് വ്യാജമായി പ്രചരണം നടത്തിയെന്നും ഇസ്രയേല് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് ഒന്നിന് ഇസ്രയേല് നടത്തിയ ടണല് ഓപ്പറേഷനില് 40 ലധികം പലസ്തീനികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗാസയിലെ തുരങ്കങ്ങളില് അതിജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് ഇപ്പോഴും നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാല് പേരെ കൊന്നതായി ഇസ്രയേല് ഹമാസിനെ ആദ്യമെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ടണല് ഓപ്പറേഷനില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക് ഇസ്രയേല് പുറത്ത് വിടുന്നത്.
Also Read: ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷം പരിഹരിച്ചെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്; അവസാനിപ്പിച്ച എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്കും നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കണം